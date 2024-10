Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 18 ottobre 2024: Marcello si aggiudica l'affare Costa Smeralda. Umberto si vendicherà

Anticipazioni TV

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 18 ottobre 2024 vedremo che Marcello canta vittoria e Umberto griderà alla vendetta. Scopriamo le Anticipazioni e le Trame complete dell'episodio della Soap di Rai1.

Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che nella puntata della Soap in onda su Rai1 il 18 ottobre 2024, alle ore 16.00, Marcello si aggiudicherà l’affare Costa Smeralda e, come prevedibile, scatenerà la furia di Umberto e Tancredi. Matteo penserà di essersi finalmente liberato dei ricatti di Guarnieri ma purtroppo per lui non sarà così. Il Commendatore vorrà presto prendersi la sua vendetta e il Di Sant’Erasmo sarà pronto a dargli una mano. Intanto Roberto troverà il coraggio di chiedere a Mario di andare a vivere insieme mentre Clara confesserà a Elvira che con Jerome, il suo allenatore francese, c’è stato qualcosa. Ciro tenterà di farsi perdonare da Concetta ma lei non si sentirà ancora pronta mentre Enrico comunicherà a Marta una decisione che non farà per nulla piacere alla Guarnieri.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Marcello si aggiudica l’affare Costa Smeralda e…

Umberto vuole vendetta. Dopo la sfilata al Circolo lui e Tancredi hanno purtroppo capito che l’abito della Furlan non ha riscosso lo stesso successo di quello di Botteri ma sino all’ultimo hanno sperato che la loro Galleria, con il prestigio che gode nell’alta moda, potesse aggiudicarsi l’affare. Purtroppo così non è stato e l’Aga Khan ha deciso di rivolgersi al Paradiso. Guarnieri si vedrà sottrarre la vittoria da sotto il naso e la cosa lo farà infuriare. Matteo, che ha deciso di non cedere più ai ricatti del Commendatore, crederà di essersi finalmente liberato di lui ma le cose andranno molto diversamente dal previsto.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Umberto pronto alla vendetta più spietata

Il desiderio di vendetta di Umberto diventerà molto più grande e Marcello e Il Paradiso dovranno stare molto attenti. Ma chi dovrà guardarsi le spalle sarà soprattutto Matteo, che rischia che i suoi segreti siano svelati. Portelli potrebbe presto dover fare i conti con i ricatti a cui ha dovuto cedere e potrebbe perdere suo fratello, con cui ha costruito un grand bel rapporto. Di certo il Commendatore e Tancredi non si lasceranno sfuggire l’occasione di distruggere i loro rivali. Intanto Roberto troverà il coraggio di chiedere a Mario di andare a convivere.

Trame e Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Clara confessa a Elvira un segreto

Clara ha cercato di chiarire la sua situazione con Alfredo ma le cose sono rimaste molto tese. La Boscolo confesserà a Elvira di essere legata molto legata a Jerome, il suo allenatore francese, e le rivelerà che tra di loro c’è stato del tenero. Intanto Ciro cercherà di farsi perdonare da Concetta ma la Puglisi non si sentirà ancora pronta. Enrico darà a Marta una brutta notizia, che metterà la Guarnieri di malumore.

Scopriamo insieme le Anticipazioni Settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 14 al 18 ottobre 2024

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.