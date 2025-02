Il Paradiso delle Signore Anticipazioni dal 24 al 28 febbraio 2025: Botteri tradito da Giulia? Lei ha deciso

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni settimanali delle trame della nona stagione de Il Paradiso delle Signore, la soap in onda su Rai 1. Ecco cosa accadrà nelle puntate in onda dal 24 al 28 febbraio 2025.

Il Paradiso delle Signore riapre le sue porte e su Rai 1 approda la nuova stagione della soap che ha fatto appassionare milioni di italiani, con volti noti e new entry pronti a portare scompiglio nel Grande Magazzino milanese. Scopriamo insieme cosa rivelano le Trame delle puntate in onda dal 24 al 28 febbraio 2025, in onda dal lunedì al venerdì alle 16.00. Ecco le Anticipazioni episodio per episodio della Soap.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni settimanali: cosa succederà da lunedì 24 febbraio 2025 a venerdì 28 febbraio 2025

Puntata in onda Lunedì 24 febbraio 2025

Giulia Furlan è posta davanti ad un importante interrogativo: tradirà Botteri? La stilista è messa sotto pressione da Tancredi, che la invita ad essere sana scrupoli per fare carriera, mentre Botteri la invita nuovamente a cena. Adelaide scopre che le cure non hanno avuto l’effetto desiderato, e lei è costretta a tenersi lontano da Milano e rendersi irreperibile. Al Paradiso, invece, si organizza una festa esclusiva per Carnevale e Agata chiede a Mimmo di aiutarla ad ottenere il permesso di partecipare. Mentre Marta chiede al padre notizie di Adelaide, quest’ultimo teme per la salute della Contessa e parte per Londra. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata de Il Paradiso delle Signore 9 del 24 febbraio 2025.

Puntata in onda Martedì 25 febbraio 2025

Roberto decide di fare una sorpresa a Marta e fa un’improvvisata, scoprendo che si trova con Enrico e capendo che i due stanno insieme. Scontri continui, invece, tra Marcello e Rosa a causa di Tancredi, mentre Ciro vuole che Mimmo accompagni Agata alla festa di Carnevale, sebbene il giovane non sia del tutto convinto. Mentre Botteri si avvicina a Delia grazie alla lettura dei tarocchi, Rosa vuole riabilitare l’immagine di Tancredi attraverso un’intervista. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata de Il Paradiso delle Signore 9 del 25 febbraio 2025.

Puntata in onda Mercoledì 26 febbraio 2025

Umberto torna da Londra con cattive notizie dal momento che non è riuscito a trovare Adelaide, ma Odile lo avvisa di aver sentito sua madre al telefono e di averla percepita particolarmente stanca. Preoccupato, Guarnieri si rivolge a Enrico per una consulenza medica. Nel frattempo, Marcello, Marta, Roberto e Botteri trovano l’idea perfetta per la nuova collezione, puntando su un capo iconico. Salvo invita Marcello e Rosa a cena ma lei rifiuta, ha un impegno con Tancredi per un’intervista. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata de Il Paradiso delle Signore 9 del 26 febbraio 2025.

Puntata in onda Giovedì 27 febbraio 2025

Dopo essere venuto a conoscenza delle reali condizioni di salute di Adelaide, Enrico giura Umberto di mantenere il segreto anche se questo lo mette in una scomoda posizione con Marta. Tancredi, invece, si apre con Rosa e le racconta la sua storia d’amore con Matilde. Roberto invece capisce che a Mimmo piace davvero Agata e gli dà qualche suggerimento per conquistarla. Botteri rifila un due di picche all’ultimo minuto a Giulia, presentandosi alla festa con Delia e mandando la stilista su tutte le furie. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata de Il Paradiso delle Signore 9 del 27 febbraio 2025.

Puntata in onda Venerdì 28 febbraio 2025

Marcello ha ricevuto un importante riconoscimento da Confindustria, ma non è in vena di festeggiamenti: sul suo umore pesa l’assenza di Adelaide. Matteo, tuttavia, non vuole sentire ragioni e gli organizza una festa a sorpresa. Mimmo non può non notare le attenzioni che Agata rivolge a Roberto, mentre Mirella sorprende tutti annunciando che Michelino è entrato allo Zecchino d’Oro. Giulia ha deciso se tradire o meno Botteri proprio mentre Agata riceve e un regalo inaspettato e Adelaide lancia un messaggio a Umberto. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata de Il Paradiso delle Signore 9 del 28 febbraio 2025.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.