Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 25 febbraio 2025: Rosa fa una strana e inaspettata proposta a Tancredi

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 25 febbraio 2025, alle ore 16.00 su Rai1, Rosa sconvolgerà Tancredi con una proposta inaspettata. Le anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la Camilli proporrà al Di Sant’Erasmo di concederle un’intervista per riabilitare la sua reputazione. Roberto invece farà visita a Marta e la troverà insieme a Enrico. Landi verrà quindi a conoscenza della relazione tra la sua amica e il magazziniere. Marcello continuerà a essere arrabbiato con Rosa mentre Ciro spronerà Mimmo ad accompagnare Agata alla festa di carnevale. Lui non sarà per nulla convinto.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 25 febbraio 2025: Rosa fa una proposta inaspettata a Tancredi

Rosa è in bilico tra Marcello e Tancredi. La Camilli non sa come comportarsi né con il suo amico né con il Di Sant’Erasmo, che le sta offrendo un’opportunità di lavoro imperdibile. Infastidita da questa situazione, la Venere cercherà una soluzione e le verrà in mente qualcosa di inaspettato, soprattutto per il conte. Rosa proporrà a Tancredi di concederle un’intervista per riabilitare la sua immagine e lui ne rimarrà stupito. Il nipote di Adelaide deciderà di accontentare la ragazza ma ovviamente si terrà per sé il terribile piano che ha orchestrato contro il Paradiso, introducendo una spia tra le Veneri. Marcello continuerà a non essere per nulla contento del rapporto tra la sua amica e il suo nemico. La tensione tra loro diventerà sempre più evidente.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Roberto scopre la relazione tra Marta ed Enrico

Marta è in ansia per sua zia. Adelaide è peggiorata ma soprattutto è sparita nel nulla, decisa a non dare brutte notizie alla sua famiglia. Umberto è corso a Londra per cercarla mentre sua figlia sta trovando sostegno in Enrico, il suo nuovo amore. I due ragazzi vogliono mantenere il segreto sulla loro relazione ma presto qualcuno li coglierà in flagrante. Questo qualcuno sarà Roberto che, nella puntata in onda il 25 febbraio 2025, andrà a fare visita a sorpresa la Guarnieri e la troverà in compagnia del magazziniere. Marta pregherà il suo amico di non rivelare a nessuno quanto scoperto e Landi giurerà di tenere per sé questa informazione così come lei non ha confessato a nessuna la verità su di lui.

Il Paradiso delle Signore Trame e Anticipazioni: Delia e Botteri sempre più vicini

Ciro spronerà Mimmo ad accompagnare Agata alla festa di carnevale ma il ragazzo non sarà per nulla convinto. Il giovane non sa come comportarsi con la bella Puglisi e sembra essere sempre intimidito da lei. Roberto cercherà di aiutarlo a vincere queste paure ma forse nel destino di Burgio non c’è la bella sorella di Maria… Intanto Delia leggerà di nuovo i tarocchi a Botteri e i due si faranno sempre più vicini. Un vero problema per Giulia, soprattutto ora che sembra decisa a voltare le spalle a Tancredi e a non tradire Gianlorenzo. Ma con la Venere sempre più in confidenza con lo stilista, potrebbe cambiare idea.

Scopriamo insieme le Anticipazioni Settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 24 al 28 febbraio 2025.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.