Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 27 febbraio 2025: Tancredi incanta Rosa mentre Giulia brucia di gelosia

Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame della puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 27 febbraio 2025 su Rai1. Nell'episodio della Soap, Tancredi racconterà a Rosa della sua storia d'amore con Matilde mentre Giulia si ingelosirà vedendo Gianlorenzo in compagnia di Delia.

Tutto si complica nella puntata de Il Paradiso delle Signore del 27 febbraio 2025. Le anticipazioni dell’episodio della Soap, che vedremo su Rai1 alle ore 16.00, ci rivelano che Enrico si troverà a dover mantenere il segreto con Marta sulle reali condizioni di Adelaide. Per il giovane non sarà facile non correre dalla Guarnieri a riferirle quanto detto da suo padre e si sentirà in profondo disagio. Tancredi invece deciderà di aprirsi completamente con Rosa e di raccontarle la sua storia con Matilde. La Camilli rimarrà senza parole e forse queste confessioni la porteranno a schierarsi a favore dell’editore. Giulia invece dovrà fare i conti con la gelosia. Dopo che Gianlorenzo le darà buca e le dirà di non poterla accompagnare alla festa, la stilista lo vedrà insieme a Delia. Ovviamente questo non le farà per nulla piacere, anzi scatenerà in lei un senso di fastidio talmente grande da cominciare a pensare di tradire Botteri come aveva previsto di fare all’inizio, prima che tra loro ci fosse un chiarimento. Roberto darà preziosi consigli a Mimmo per fare colpo su Agata ma Burgio si accorgerà presto di una triste realtà.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 27 febbraio 2025: Tancredi strega Rosa!

Rosa ha proposto a Tancredi un'intervista. La ragazza ha spinto il conte a fare due chiacchiere con lei affinché, con le sue parole, lui riabilitasse la sua reputazione. Il Di Sant’Erasmo ha accettato di raccontarsi alla Camilli e prenderà sul serio questo inaspettato colloquio. Il nipote di Adelaide racconterà alla ragazza della sua storia d’amore con Matilde e la colpirà nel profondo. Possibile che Rosa, dopo aver saputo di più su di lui, possa innamorarsi e volti così le spalle a Marcello? È un’ipotesi da non scartare ma ricordiamoci anche che Tancredi non sta giocando per nulla pulito e ha infiltrato una spia, Rita Marengo, all’interno del grande magazzino rivale. E se Rosa lo verrà a scoprire - anzi quando lo verrà a sapere - qualunque incanto verso di lui svanirà per sempre.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Giulia in preda alla gelosia

Giulia non sa se tradire Tancredi e la GMM oppure tenere per sé quello che sa su di loro e non dire nulla a Botteri. La Furlano ha cambiato atteggiamento verso Gianlorenzo da quando lui le ha chiesto perdono per come si è comportato con lei e i due hanno ritrovato l’armonia perduta. Le cose però prenderanno una piega preoccupante per il designer del Paradiso. Giulia comincerà a cambiare idea. Tutto succederà all’improvviso ovvero quando Botteri le dirà di non poterla accompagnare alla festa e purtroppo, proprio quella sera, verrà visto in compagnia di Delia.

Giulia penserà di essere stata scaricata per la Venere e comincerà a riflettere sulla decisione da prendere, ovvero se davvero tradire la Galleria Milano Moda per un uomo in grado di farla ancora soffrire.

Il Paradiso delle Signore Trame e Anticipazioni: Enrico in difficoltà con Marta

Umberto ha chiesto aiuto a Enrico per curare Adelaide. Il medico-magazziniere è quindi venuto a conoscenza della malattia della contessa e si è trovato a non poter dire nulla a Marta. Guarnieri è stato molto chiaro: nessuno deve sapere cosa sta succedendo, soprattutto non Marta e Odile. Il dottore subirà il peso di questa terribile verità ma per il momento terrà tutto per sé. Intanto Roberto darà a Mimmo dei preziosi consigli per conquistare Agata ma Burgio comincerà a capire che il cuore della Puglisi è già occupato.

Scopriamo insieme le Anticipazioni Settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 24 al 28 febbraio 2025.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.