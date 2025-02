Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 28 febbraio 2025: Giulia ha preso la sua decisione!

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni e le Trame della puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 28 febbraio 2025 su Rai1. Nell'episodio della Soap, Giulia farà la sua scelta e deciderà se tradire Botteri o Tancredi. Adelaide farà recapitare a Umberto un messaggio molto criptico... dolorose notizie in arrivo?

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore che ci aspetta venerdì 28 febbraio 2025, scopriremo quale sarà la decisione di Giulia. Le anticipazioni dell’episodio della Soap - in onda su Rai1 alle ore 16.00 – ci rivelano che la Furlan sarà pronta a fare la sua scelta. Dopo gli ultimi eventi è probabile che la stilista scelga di non voltare le spalle alla GMM e quindi di non rivelare a Botteri i piani del Di Sant’Erasmo. Intanto Marcello riceverà un importante riconoscimento da parte di Confindustria ma non avrà alcuna voglia di festeggiare. Matteo, preoccupato per suo fratello, deciderà di intervenire e di organizzare per lui una piccola festa a sorpresa. Mimmo rivelerà di essersi accorto che Agata ha occhi solo per Roberto mentre Mirella annuncerà che Michelino è stato selezionato per partecipare allo Zecchino D’Oro. Adelaide farà recapitare a Umberto un messaggio molto criptico che farà sbiancare il Commendatore.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 28 febbraio 2025: Giulia pronta a prendere la sua decisione

Giulia ha bruciato di gelosia e purtroppo questo non deporrà a favore di Botteri. Gianlorenzo non sa che la Furlan è stata più volte sul punto di rivelargli che Tancredi ha sguinzagliato una spia al Paradiso e che è pronto all’attacco. Lo stilista si limita a sapere che la designer è finalmente tornata a non volergli più fare la guerra e questo dopo che lui si è finalmente scusato per il suo comportamento nel passato. Ma dopo che la donna lo ha visto con Delia, proprio la sera in cui lui le ha dato buca e non l’ha accompagnata alla festa, tutto è di nuovo cambiato. Giulia sarà pronta a prendere la sua decisione ovvero chi tradire e purtroppo pensiamo che continuerà a fare il gioco del Di Sant’Erasmo.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Festa a sorpresa per Marcello ma non tutto va come sperato

Marcello è molto nervoso da quando Adelaide se n’è andata. Il ragazzo fatica a mettersi in contatto con la donna che ama ed è molto preoccupato. A renderlo ancora più nervoso è Rosa, sempre più vicina a Tancredi, che sembra averla ancora una volta conquistata con il suo fascino. L’intervista della Camilli riserverà grandi sorprese ma per il momento a ricevere un prestigioso premio sarà Barbieri. Marcello avrà un importante riconoscimento da parte di Confindustria ma non avrà alcuna voglia di festeggiare. Matteo deciderà di organizzargli una festa a sorpresa ma il dolore è dietro l’angolo. Sì perché stanno per arrivare bruttissime notizie sulla Contessa, che farà recapitare a Umberto un messaggio molto criptico.

Il Paradiso delle Signore Trame e Anticipazioni: Michelino parteciperà allo Zecchino d’Oro

Roberto sta aiutando Mimmo a conquistare Agata ma Burgio è perfettamente consapevole che questo non servirà a nulla. Il ragazzo rivelerà di sapere che la sua amica di Partanna è già innamorata e che il suo amore è per Landi. Intanto proprio la Puglisi riceverà un gradito regalo mentre Mirella rivelerà alle amiche che Michelino è stato scelto per partecipare allo Zecchino D’Oro.

Scopriamo insieme le Anticipazioni Settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 24 al 28 febbraio 2025.

