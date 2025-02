Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni e le Trame della puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 26 febbraio 2025 su Rai1. Nell'episodio della Soap, Umberto chiede a Enrico un consulto medico. Adelaide sta sempre peggio e Odile ha cominciato a intuire qualcosa.

Umberto tornerà da Londra con bruttissime notizie su Adelaide. Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che nella puntata in onda su Rai1 il 26 febbraio 2025, alle ore 16.00, dopo che Odile comincerà a intuire qualcosa su sua madre, Guarnieri dovrà chiedere aiuto a Enrico. Il commendatore, al corrente della vera identità del magazziniere, gli chiederà un consulto medico ma soprattutto lo pregherà di non dire nulla a Marta. Brancaccio (anzi Proietti) si troverà a custodire un segreto molto scottante sulla zia della sua innamorata. Intanto Marcello, Marta, Roberto e Botteri troveranno l’idea vincente per il lancio della nuova collezione mentre Salvo inviterà Rosa e Marcello a cena ma la Camilli rivelerà di avere un impegno e di dover intervistare Tancredi. La cosa farà ovviamente infuriare Barbieri.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 26 febbraio 2025: Umberto chiede aiuto a Enrico per curare Adelaide

Adelaide è peggiorata e questo l’ha portata a isolarsi ancora di più. In famiglia c’è tanta preoccupazione per lei e la sua improvvisa sparizione comincia a insospettire tutti. Nessuno, tranne Umberto, è al corrente che la contessa sia malata e credono tuti che sia a Londra per altri affari. Ma la verità è che la nobildonna sta combattendo un terribile male, che sembra stia avendo la meglio. Guarnieri tornerà dall’Inghilterra con notizie molto poco rassicuranti e dopo che Odile gli confesserà di aver intuito che sua madre non sta bene, deciderà di agire diversamente. Si rivolgerà a Enrico e gli chiederà un consulto medico ma soprattutto gli imporrà di mantenere il segreto con Marta. Sua figlia non deve sapere che sua zia potrebbe non tornare più.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Rosa dà buca a Salvo e Marcello per stare con Tancredi

Salvo organizzerà una cena a casa sua e inviterà Marcello e Rosa da lui. La Camilli non potrà partecipare alla serata organizzata dall’Amato e rivelerà, facendo infuriare Barbieri, di aver fissato un’intervista a Tancredi. La Venere ha sconvolto il Di Sant’Erasmo con la proposta di provare a riabilitare la sua reputazione con delle nuove dichiarazioni e il conte ha deciso di accontentarla. Il nipote di Adelaide non è certo un uomo di cui ci si possa fidare e temiamo che abbia qualcosa di terribile in mente.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni e Trame: Tutto pronto per il lancio della nuova collezione

Al Paradiso c’è grande fermento per la nuova collezione, che può contare su un abito iconico. Botteri si è superato e Marta, Marcello e Roberto non vedono l’ora di presentarlo al pubblico. I quattro avranno un’idea su come lanciare la nuova linea e saranno convinti che funzionerà alla grande. Ma Rita è nell’ombra, pronta ad agire e a riportare tutte le notizie a Tancredi. La Marengo riuscirà a mettere in difficoltà il Paradiso?

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.