Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 24 febbraio 2025: Adelaide peggiora e sparisce del tutto. Umberto corre a Londra!

Vediamo le Anticipazioni e le Trame della puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 24 febbraio 2025 su Rai1. Nell'episodio della Soap, le condizioni di salute di Adelaide peggiorano e Umberto corre a Londra per cercarla.

La puntata de Il Paradiso delle Signore che ci aspetta il 24 febbraio 2025, alle ore 16.00 su Rai1, sarà ricca di tensione. Le anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che si verrà a scoprire che le condizioni di salute di Adelaide sono purtroppo peggiorate e la contessa, purtroppo sempre più preoccupata, sparirà del tutto. Marta sarà molto in ansia per sua zia e chiederà informazioni a Umberto, l’unico a sapere cosa le stia accadendo ma anche lui sconvolto dal non sentirla più. Il Guarnieri deciderà di correre a Londra e di cercarla, per sapere cosa le stia accadendo. Intanto Tancredi metterà Giulia con le spalle al muro. Il Di Sant’Erasmo picchierà duro e le dirà che se vuole fare carriera non deve avere scrupoli e questo significa anche tradire Botteri. Gianlorenzo, completamente all’oscuro di quello che sta succedendo, inviterà la stilista a cena e lei deciderà di accettare ma si sentirà sempre più in difficoltà. Al Paradiso verrà organizzata una festa di Carnevale e Agata sfrutterà Mimmo per poterci andare.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 24 febbraio 2025: Adelaide peggiora, Umberto corre a cercarla!

Adelaide è partita per Londra dopo aver scoperto di essere malata. La Contessa si sta sottoponendo a un ciclo di cure che purtroppo, nella puntata del 24 febbraio 2025, si scoprirà non aver dato il risultato sperato. La Di Sant’Erasmo starà sempre peggio e per questo sparirà nel nulla e lascerà la sua famiglia nel panico. Marta chiederà a Umberto notizie su sua zia e lui, l’unico al corrente della sua malattia, continuerà a mentire. Ma in ansia che le sia successo davvero qualcosa, deciderà di lasciare Milano e di correre in Inghilterra per cercarla e capire cosa le stia capitando. Purtroppo troverà una risposta molto negativa alle sue domande.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Tancredi mette Giulia con le spalle al muro

Giulia è pronta a dire tutto a Botteri. La stilista si sente di nuovo vicina a Gianlorenzo e non intende giocare sporco con lui. Per Tancredi la Furlan costituisce un vero e proprio pericolo e un ostacolo ai suoi piani; non può certo permettere che la donna riveli al designer del Paradiso di aver introdotto una spia – Rita Marengo – nel grande magazzino rivale. Per evitare che Giulia lo tradisca, il conte l’affronterà faccia a faccia e la metterà con le spalle al muro. Le dirà chiaramente che se intende fare carriera dovrà essere sempre senza scrupoli e non potrà certo lasciarsi condizionare dai suoi sentimenti. Basteranno queste parole, dette in modo minaccioso, a convincere la designer a non voltare le spalle alla GMM?

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Agata sfrutta Mimmo!

Agata e Mimmo stanno fingendo di stare insieme e questo per impedire a Ciro di controllare a vista sua figlia. La giovane Puglisi userà a suo vantaggio questa pantomima alla prima occasione. E questa si presenterà per il Carnevale. Al Paradiso verrà organizzata una festa mascherata e la bella Venere sfrutterà Burgio per ottenere il permesso di suo padre per partecipare all’evento. Intanto Botteri, ignaro di tutto quello che sta succedendo alle sue spalle, inviterà Giulia a cena e lei accetterà. Dopo questo invito la stilista si troverà ancora più difficoltà.

Scopriamo insieme le Anticipazioni Settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 24 al 28 febbraio 2025.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.