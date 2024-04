Il Paradiso delle Signore 8, Anticipazioni dal 15 al 19 aprile 2024: Matteo in carcere, Umberto ha vinto!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa succederà negli episodi dell’ottava stagione de Il Paradiso delle Signore, in onda su Rai 1, dal 15 al 19 aprile 2024. Ecco le Anticipazioni e le Trame della soap.

Il Paradiso delle Signore riapre le sue porte per la nuova, ottava, stagione. Le puntate inedite della Soap andranno in onda su Rai1 alle ore 16.00. Scopriamo insieme le Trame delle cinque puntate, dal 15 al 19 aprile 2024. Ecco le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 8.

Puntata in onda Lunedì 15 aprile 2024

Matteo Portelli è in prigione e, mentre Marcello Barbieri torna dalla Germania in fretta e furia per aiutarlo, Umberto Guarnieri non ha pietà neppure di Silvana e la ricatta. Nel frattempo, Tancredi fa la sua mossa e rivela a Matilde Frigerio che Vittorio Conti e Marta Guarnieri si sono baciati. Cosa farà Matilde? Clara inizia a nutrire qualcosa per Alfredo e Armando se ne accorge, intanto Perico è decisamente poco felice per la proposta che Leonardo Crespi ha fatto alla sua fidanzata Irene Cipriani. Elvira vorrebbe unirsi a Salvatore per una serata canora al Caffè Amato ma Tullio non è d’accordo e lei vuole scontentarlo. Scopri le Anticipazioni complete de Il Paradiso delle Signore del 15 aprile 2024

Puntata in onda Martedì 16 aprile 2024

Tancredi coglie l’occasione del tradimento di Vittorio per poter ricucire i rapporti con Matilde, la quale confida a Flora il tradimento di Conti. Quest’ultimo ha riflettuto sui propri sentimenti ed è pronto per parlare una volta per tutte con Marta. Mentre Maria confessa al padre di essere innamorata di Matteo, certa del legame che li unisce, Elvira discute animatamente con Tullio che vorrebbe vietarle di partecipare all’evento al Caffè Amato. Nuova discussione, invece, per Alfredo e Irene a causa della proposta di Crespi: Perico decide di allenare Clara per tutta l’estate, sperando nella reazione della sua fidanzata.

Puntata in onda Mercoledì 17 aprile 2024

Mentre Elvira finalmente si ribella alle pretese di Tullio, Marta decide di lasciare Milano dopo aver parlato con Vittorio ma prima si imbatte in Matilde e le rivela cosa si sono detti con l’ex marito. Vittorio sente la nostalgia di Matilde, mentre lei è consapevole che la situazione stia giocando a favore dell’ex marito Tancredi, che la vuole riconquistare. Dopo diversi giorni, Barbieri riesce a far visita a Matteo in prigione, nel frattempo Vito si confronta con Maria la quale è certa di essere innamorata di Portelli e non vuole più nascondersi.

Puntata in onda Giovedì 18 aprile 2024

Ciro non può accettare la decisone di Maria e parla con Vito in gran segreto, chiedendogli di fare il possibile per far cambiare idea a sua figlia. Mentre Guarnieri festeggia la riuscita del suo piano, con Hofer in fuga all’estero dopo l’affare concluso con Barbieri, Clara riceve una proposta inaspettata ma, accettandola, dovrebbe dire addio ad Alfredo e ai sentimenti che prova per lui. Dopo aver discusso con il suo fidanzato e aver finalmente fatto sentire la propria voce, Elvira si presenta alla serata per aiutare Salvatore ma l’improvviso ingresso di Tullio al Caffè Amato crea una situazione imprevista.

Puntata in onda Venerdì 19 aprile 2024

Maria vuole ottenere un colloquio in prigione con Matteo e chiede a Silvana di aiutarla, mentre tra Irene e Alfredo l’aria è a dir poco tesa: i due sono giunti al capolinea? Sebbene il gesto di Salvatore di difenderla pubblicamente dai modi poco garbati di Tullio sia stato apprezzato, Elvira non avrebbe voluto intromissioni e finisce per discutere anche con Salvo. Mentre Conti chiede aiuto a Flora per riconquistare Matilde e farsi perdonare il tradimento con Marta, Adelaide e Marcello scoprono che l’affare con Hofer non avrà risultati positivi e rimangono piuttosto scottati dalla notizia.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.00 su Rai1.