Il Paradiso delle Signore 8, Anticipazioni Puntata del 16 aprile 2024: Vittorio fa la sua scelta!

Scopriamo insieme le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 8 per la puntata del 16 aprile 2024. Le Trame dell'episodio della Soap di Rai 1 ci dicono che Vittorio prenderà una decisione molto importante per la sua vita. Chi sceglierà tra Marta e Matilde?

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 16 aprile 2024, alle ore 16.00 su Rai1, Vittorio sarà pronto a fare la sua scelta. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che Conti, dopo il duro confronto con Matilde, sarà costretto a prendere delle decisioni molto importanti per il suo futuro e per le due donne della sua vita. Il direttore del Paradiso comunicherà tutto a Marta e spererà che le cose si sistemino. Ma cosa dirà alla Guarnieri? Intanto Matilde rivelerà a Flora di essere molto delusa dal suo compagno e di non riuscire a credere che l’abbia tradita. Tancredi invece cercherà di stare sempre più vicino alla sua ex moglie e inventerà ogni scusa per starle vicino. Tullio impedirà a Elvira di cantare alla serata organizzata da Salvo ma stavolta lei gli terrà testa. Alfredo e Irene litigheranno furiosamente a causa di Crespi e Perico, per distrarsi e per ripicca, deciderà di allenare Clara per tutta l’estate. Maria invece sarà pronta a rivelare a Ciro di amare Matteo.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Vittorio fa la sua scelta

Matilde ha scoperto che Vittorio l’ha tradita e ha deciso di affrontarlo faccia a faccia. Il confronto tra la Frigerio e il Conti è stato durissimo e spingerà il direttore de Il Paradiso a prendere una decisione sul suo futuro e su quello delle due donne che occupano i suoi pensieri. Vittorio farà la sua scelta e dovrà comunicarla immediatamente a Marta, che da tempo aspetta di chiarire con lui il loro bacio. Ma cosa succederà nelle prossime puntate? Vittorio chi avrà scelto? Per ora vi anticipiamo solo che Matilde sarà una furia e si confiderà con Flora, rivelandole di essere molto delusa e amareggiata per quanto accaduto.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Elvira tiene testa a Tullio

Tancredi sarà molto soddisfatto delle sue azioni e penserà di essersi finalmente ricavato un’opportunità per riconquistare Matilde. Con Vittorio fuori gioco gli sarà molto più facile stare vicino all’ex moglie e troverà ogni scusa buona per non mollare il suo fianco. Ma Matilde potrebbe presto capire le sue vere intenzioni e non gradirle per nulla. Intanto Tullio continuerà a impedire a Elvira di cantare durante la serata organizzata da Salvo. Stavolta però la ragazza non ci starà e comincerà a tener testa al fidanzato, che non si aspetterà una simile reazione.

Trame e Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Alfredo e Irene litigano furiosamente

Non c’è pace per Irene e Alfredo. La nuova proposta di lavoro di Crespi alla Cipriani ha riacceso la miccia dell’ira del Perico, che non potrà fare a meno di ribadire alla capocommessa di non sopportare la presenza di Leonardo nella sua vita. La litigata sarà così tanto furiosa che Alfredo, per ripicca, deciderà di allenare Clara per tutta l’estate. Intanto Maria penserà che sia arrivato il momento di dire a suo padre la verità sui suoi sentimenti per Matteo. Non sarà facile non scatenare l’ira di Ciro, soprattutto ora che Portelli è in carcere.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.