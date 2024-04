Il Paradiso delle Signore 8, Anticipazioni Puntata del 17 aprile 2024: Vittorio ha scelto Matilde. Marta se ne va!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 8 per la puntata del 17 aprile 2024. Le Trame dell'episodio della Soap di Rai 1 ci dicono che Vittorio ha scelto Matilde. Marta lascia Milano ma la Frigerio non perdona.

Vittorio ha fatto la sua scelta ma le cose non torneranno come prima, almeno per ora. Ce lo confermano le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore. Nella puntata che vedremo in onda su Rai1 il 17 aprile 2024, alle ore 16.00, scopriremo che Conti ha deciso di chiudere definitivamente con Marta, come da tempo aveva pensato. La Guarnieri, che si sentirà in colpa per quello che ha fatto, cercherà di rimediare. Dopo aver incontrato Matilde, le confesserà del suo ultimo incontro con Vittorio e della sua decisione e poi lascerà Milano per qualche giorno, per schiarirsi le idee. Intanto Elvira comincerà a ribellarsi a Tullio e alle sue imposizioni mentre Vito comprenderà che Maria è innamorata di Matteo ed è forse proprio per quello che lo ha lasciato. Marcello riuscirà a far visita al fratello in carcere mentre Matilde inizierà a capire che le intenzioni di Tancredi non sono poi così tanto pure e innocenti ma nascondono un preciso piano.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Vittorio ha scelto e Marta se ne va

Vittorio ha fatto la sua scelta. Conti ha deciso di tenere fede a quanto detto e di chiudere la sua relazione con Marta, lasciandola nel passato. Tra loro ci sarà sempre un grande affetto ma niente di più. Il direttore de Il Paradiso ha quindi scelto Matilde ma la Frigerio, furiosa com’è, non intende perdonarlo e lo lascerà a soffrire la sua lontananza. Marta invece, non troppo stupita per quanto successo e anzi pentita di aver fatto del male a Matilde, cercherà di spiegarsi con lei e le confermerà di aver parlato con l’ex marito e di essere decisa a lasciare Milano per un po’ di tempo, per dimenticare.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Vito scopre che Maria ama Matteo

Matilde non riuscirà a riavvicinarsi a Vittorio non dopo essere stata tradita da lui, che le ha sempre assicurato di non provare nulla per la Guarnieri. La Frigerio comincerà però a capire che Tancredi non è sincero come sembra e che forse il suo averle riferito del bacio tra Conti e Marta, nasconde un proprio tornaconto. La donna dovrà guardarsi le spalle pure da lui. Intanto Vito scoprirà che Maria prova dei forti sentimenti per Matteo e non ci metterà molto a comprendere che la sua ex fidanzata l’abbia lasciato per il Portelli.

Trame e Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Marcello va a trovare Matteo in carcere

Marcello riuscirà ad andare a trovare Matteo in carcere, per sapere come sta ma soprattutto per cercare di trovare una soluzione a quello che sta succedendo. Intanto Elvira sarà stanca delle imposizioni di Tullio e comincerà a reagire contro le decisioni del fidanzato, che vorrà invece continuare a scegliere pure per la sua vita. Vittorio invece soffrirà moltissimo per aver allontanato Matilde e per non riuscire a farle capire che il bacio con Marta è stato un errore di cui lui si pente e che non ha cambiato il suo grande amore per lei.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.