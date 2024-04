Il Paradiso delle Signore 8, Anticipazioni Puntata del 18 aprile 2024: Clara dice addio ad Alfredo?

Anticipazioni TV

Un nuovo appuntamento con Il Paradiso delle Signore ci aspetta il 18 aprile 2024. Le Anticipazioni della puntata della Soap in onda alle ore 16.00 su Rai1 ci rivelano che Clara riceverà una proposta di lavoro molto interessante. La ragazza si troverà in grande difficoltà perché consapevole che se accettasse, dovrebbe dire addio ad Alfredo. Intanto Ciro spingerà Vito a parlare di nuovo con Maria e convincerla ad allontanarsi da Matteo. Elvira deciderà di aiutare Salvo e di cantare al Caffè Amato e quando Tullio arriverà per fermarla, succederà l’inaspettato. Nel mentre si scoprirà che Hofer è scappato all’estero e che Umberto sta per cantare vittoria.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Clara abbandonerà Alfredo?

Alfredo e Clara sono riusciti a proteggere le carriere di entrambi e Perico, per ripicca contro Irene, ha deciso di allenare la Boscolo per tutta l’estate. Qualcosa potrebbe però cambiare da un momento all’altro. Clara riceverà un’offerta di lavoro molto importante e che potrebbe darle lo slancio che desidera da tempo. C’è un però: se accetterà questa novità, dovrà dire addio per sempre ad Alfredo. Cosa farà la giovane ciclista? Volterà le spalle al suo allenatore e amico?

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Elvira fa di testa sua

Elvira non ha più intenzione di farsi comandare a bacchetta da Tullio e deciderà di dare una mano a Salvo per la serata canora, organizzata al Caffè Amato. La ragazza si presenterà dall’amico e lo farà molto felice. Scatenerà però l’ira del suo fidanzato, che era stato molto chiaro nel dirle di non avere piacere che lei si esibisse. La Venere non gli darà retta e deciderà di fare di testa sua. Le cose si svolgeranno senza troppi intoppi sino a quanto un furente Tullio non si presenterà in Caffetteria e succederà l’inaspettato.

Trame e Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Hofer è scappato. Umberto è pronto alla vittoria!

Maria ha le idee chiare ma Ciro non ha alcuna intenzione di approvare l’amore tra sua figlia e Matteo, soprattutto ora che il ragazzo è in carcere. Il Puglisi chiederà a Vito di tentare di far tornare sui suoi passi la stilista e di convincerla a rinsaldare il loro rapporto. Intanto verremo a scoprire che Hofer è fuggito all’estero e che Umberto sta per cantare vittoria definitivamente, schiacciando Marcello, che si ritroverà con un bel problema da risolvere.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.