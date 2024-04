Il Paradiso delle Signore 8, Anticipazioni Puntata del 19 aprile 2024: Marcello sconvolto dalla fuga di Hofer

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 8 per la puntata del 19 aprile 2024. Le Trame dell'episodio della Soap di Rai 1 ci dicono che Marcello e Adelaide scopriranno che Hofer è scappato all'estero mentre Vittorio avrà un piano per riconquistare Matilde.

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore che vedremo in onda il 19 aprile 2024, su Rai1 alle ore 16.00, vedremo Marcello e Adelaide sconvolti da una pesante e inaspettata scoperta su Hofer. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la Contessa e Barbieri verranno a conoscenza della fuga all’estero dell'imprenditore e ne rimarranno, come prevedibile, senza parole. Capiranno di essere finiti nella trappola di Umberto? Intanto Maria chiederà a Silvana una mano per poter andare a trovare Matteo in carcere mentre Salvatore, stanco del comportamento di Tullio, affronterà il ragazzo davanti a Elvira. La Venere interverrà per dire la sua e per ribellarsi al suo fidanzato ma se la prenderà pure con l’Amato. Tra Irene e Alfredo non ci saranno segni di distensione; i due continueranno a discutere sul loro futuro. Vittorio cercherà di riconquistare Matilde e avrà in mente qualcosa per riuscirci. Gli servirà però l’aiuto di Flora.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Adelaide e Marcello scoprono che Hofer è fuggito

Hofer è scappato all’estero e Umberto sta per cantare vittoria. Il piano che il Guarnieri ha orchestrato per tutto questo tempo, sembra aver funzionato e presto il Commendatore potrà godersi la meravigliosa sensazione di aver distrutto Marcello. Il Barbieri e Adelaide rimarranno senza parole nel sapere che l’imprenditore tedesco sia scappato con tutti i soldi e senza dare alcuna notizia di sé. I due capiranno di essere finiti in un inganno e che a orchestrarlo sia stato proprio Umberto? Oppure per il momento cercheranno solo di capire cosa sia accaduto, senza capirne i motivi?

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Elvira furiosa con Tullio e Salvo

Elvira ha deciso di ribellarsi a Tullio ma lui, come una furia, si è presentato alla Caffetteria e ha cominciato a prendersela con lei e l’Amato. Salvatore reagirà d’istinto e stanco di vedere la sua amata maltratta, interverrà in sua difesa. La Venere non gradendo questo intervento, se la prenderà con il barista, oltre che con il suo fidanzato. La ragazza non vorrà più che nessuno decida e parli per lei. Intanto Maria chiederà a Silvana una mano per poter avere un colloquio con Matteo in carcere.

Trame e Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Vittorio alla riconquista di Matilde

Vittorio ha scelto Matilde ma lei, furiosa per essere stata tradita, non ha alcuna intenzione di perdonare Conti. La Frigerio si terrà lontana da lui ma il direttore non mollerà la presa, deciso a riconquistarla. Vittorio avrà un piano per riuscirci ma avrà bisogno dell’aiuto di Flora. La Ravasi accetterà di dargli una mano? Intanto Irene e Alfredo continueranno a discutere sul loro futuro e non riusciranno, ancora, a trovare un punto di incontro. La loro storia d’amore resisterà?

