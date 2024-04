Il Paradiso delle Signore 8, Anticipazioni Puntata del 15 aprile 2024: Matilde scopre che Vittorio l'ha tradita e lo affronta

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 8 per la puntata del 15 aprile 2024. Le Trame dell'episodio della Soap di Rai 1 ci dicono che Tancredi informerà Matilde del bacio tra Vittorio e Marta e lei, furiosa, correrà ad affrontare Conti.

Un nuovo appuntamento con Il Paradiso delle Signore ci aspetta lunedì 15 aprile 2024, alle ore 16.00 su Ra1. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che molte verità verranno a galla e molte avranno conseguenze drammatiche. Nella puntata vedremo infatti Tancredi confessare a Matilde di essere a conoscenza del tradimento di Vittorio. Il Di Sant’Erasmo rivelerà alla moglie che il Conti e Marta si sono baciati, scatenando la rabbia nell’ex consorte, che si precipiterà dal compagno per avere immediate spiegazioni. Intanto Marcello tornerà dalla Germania dopo aver scoperto che Matteo è finito in carcere. Umberto avrà fatto la sua mossa per fermare Barbieri ma anche Portelli, deciso a partire per la Francia con Maria. Verremo a sapere che il Guarnieri non si è limitato a fare del male ai fratelli ma ha anche minacciato Silvana. Armando comprenderà che Clara ha un debole per Alfredo mentre quest’ultimo scoprirà che Crespi ha fatto una proposta di lavoro a Irene e non la prenderà per nulla bene. Salvatore invece inviterà Elvira a cantare durante una serata al Caffè Amato ma la Venere rifiuterà perché Tullio sarà contrario.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Matilde è una furia. Vittorio l’ha tradita

Il piano di Tancredi sta funzionando alla grande e presto potrebbe riabbracciare, per consolare, la sua amata moglie. Sì perché il Di Sant’Erasmo userà a suo vantaggio alcune informazioni che gli capiteranno inaspettatamente – e con grande soddisfazione – tra le mani. Scoperto che Vittorio e Marta hanno ceduto alla passione e si sono baciati, fingerà di essere preoccupato per la Frigerio e certo di doverle dire la verità – non potendo tenere un segreto così grande per lui – le darà questa brutta notizia. Come prevedibile Matilde si infurierà e comprenderà di essere stata pugnalata alle spalle dall’uomo che diceva di amarla e che l’ha rassicurato, sempre, di non avere più alcun sentimento per la sua ex moglie, se non un grande affetto. Senza più pazienza e ferita nel cuore e nell’orgoglio, si precipiterà da Vittorio per affrontarlo faccia a faccia. Il loro confronto porterà a qualcosa di buono o a una rottura definitiva?

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Marcello corre in soccorso di Matteo

Umberto ha dato la sua zampata finale per distruggere sia Marcello che Matteo. Il Guarnieri ha fatto arrestare Portelli e ha minacciato Silvana per mettere madre e figlio a tacere. Nel mentre ha provveduto a occuparsi pure di Marcello, tornato dalla Germania velocemente per aiutare il fratello. Il Commendatore, con questa mossa, sembrerà avere entrambi i fratelli sotto il suo controllo e si preparerà a delle nuove spregevoli azioni. Intanto Salvatore inviterà Elvira a cantare durante una serata organizzata al Caffè Amato ma la ragazza dovrà declinare l’invito perché Tullio si dimostrerà fermamente contrario.

Trame e Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Armando capisce che Clara ama Alfredo

Alfredo e Clara sono partiti alla riscossa e stavolta sembra che siano riusciti a salvare la carriera di entrambi. L’affiatamento dei due ragazzi non sfuggirà ad Armando. Ferraris si renderà conto che la piccola Clara ha un debole per Perico e che probabilmente lo ama da tempo, senza mai averglielo potuto confessare. Chissà se la Venere troverà mai il coraggio di dirgli qualcosa e se sfrutterà l’ennesima delusione che il giovane riceverà da Irene. Alfredo scoprirà infatti che la Cipriani ha ricevuto un’offerta di lavoro da parte di Crespi e che la cosa ha stuzzicato la sua curiosità. Leonardo avrà ottenuto la chance che sperava con la capocommessa?

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.