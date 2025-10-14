Il Paradiso delle Signore 10 Anticipazioni dal 20 al 24 ottobre 2025: Marcello prende una dolorosa decisione

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni settimanali delle trame della decima e nuova stagione de Il Paradiso delle Signore, la soap in onda su Rai 1. Ecco cosa accadrà nelle puntate in onda dal 20 al 24 ottobre 2025.

Il Paradiso delle Signore riapre le sue porte con la decima stagione della soap più amata di Rai 1. Tra new entry, nuovi intrecci, personaggi che tornano al centro delle trame, poi colpi di scena imperdibili e storie d’amore avvincenti, ecco le Anticipazioni delle trame delle puntate che andranno in onda dal 20 al 24 ottobre 2025.

Il Paradiso delle Signore 10 Anticipazioni settimanali: cosa succederà dal 20 al 24 ottobre 2025

Lunedì 20 ottobre 2025

Adelaide, a pochi giorni dalle nozze, cerca di coinvolgere Marcello nei preparativi ma lui è distante e molto distratto, pur cercando di mantenere una calma apparente per non deludere la contessa. Mentre Johnny viene finalmente assunto alla Caffetteria, Odile è rimasta colpita dal lavoro di Greta e vorrebbe assumerla a Galleria Milano Moda. Umberto, tuttavia, si oppone fermamente e continua ad interrogare la ragazza con domande scomode, non fidandosi di lei.

Martedì 21 ottobre 2025

Rosa viene dimessa dall’ospedale ma ha ancora un forte stato di ansia nonostante il suo aggressore, Rodolfo Sacchi, sia stato arrestato. La giovane giornalista, inoltre, non riesce a dimenticare il bacio con Marcello che la fa diventare malinconica. Mentre Paola, la moglie di Rodolfo vittima delle sue violenze, desidera incontrare Rosa, Marina Valli arriva al Paradiso per scegliere l’abito nuziale di Adelaide e collabora con Matteo al musicarello. Nel frattempo, Delia rischia di perdere l’occasione di partecipare alla sfilata degli Ambrosini e sarà l’intervento tempestivo di Johnny a sbloccare la situazione.

Mercoledì 22 ottobre 2025

A Villa Guarnieri arriva Monsignor Giglio per benedire i futuri sposi mentre Umberto, vedendolo in crisi, ne approfitta per provocare Marcello, alimentando i dubbi che lo tormentano. Odile propone a Greta di diventare la stilista ufficiale della Galleria Milano Moda e i fratelli Marchesi festeggiano: il loro piano sembra procedere come previsto. Nel frattempo, Irene deve trovare una nuova Venere per sostituire Elvira, mentre Marina ci rimane male quando la sua proposta di cantare alle nozze non viene accolta con l’entusiasmo che si sarebbe aspettata.

Giovedì 23 ottobre 2025

Mentre Fulvio scopre che Caterina gli ha mentito, Delia teme di aver ferito Gianlorenzo andando alla sfilata senza di lui. Rosa chiede di incontrare Marcello per poi prendere una decisione drastica. Incerto su come affrontare la figlia, Fulvio chiede consiglio a Concetta, mentre Caterina confida alle Veneri il suo segreto. Nel frattempo, Ciro si infuria con Johnny dopo aver scoperto che il ragazzo dorme nel ballatoio ma Mimmo riesce a mediare tra i due.

Venerdì 24 ottobre 2025

Marcello si sfoga con Matteo rivelandogli la verità su ciò che è accaduto la sera dell’aggressione di Rosa. Mentre Barbieri decide di affrontare i suoi dubbi in vista delle nozze con Adelaide, Fulvio è ancora turbato per la scoperta del segreto di Caterina, e si sfoga con Roberto. Delia e Botteri fanno pace mentre Umberto propone una tregua ad Adelaide. Marcello, alla vigilia delle nozze, prende una decisione dolorosa.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.