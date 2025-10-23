Il Paradiso delle Signore 10, Puntata del 24 ottobre 2025: Marcello fugge via dall'altare?

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa succederà nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 24 ottobre 2025 su Rai1. Le anticipazioni ci rivelano che Marcello prenderà una decisione durissima alla vigilia delle sue nozze. Lascerà Adelaide per amore di Rosa?

Il matrimonio tra Marcello e Adelaide potrebbe non essere mai celebrato. Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 24 ottobre 2025, alle ore 16.00, Marcello prenderà una decisione dolorosa alla vigilia delle nozze con la Contessa e purtroppo tutto ci fa pensare che Barbieri abbandonerà la sua nobile che, intanto, accetterà la proposta di pace da Umberto. Intanto Fulvio, scoperto il segreto di Caterina, si confiderà con Roberto, che cercherà di dargli dei consigli per superare le sue difficoltà. Delia e Botteri si ritroveranno finalmente in sintonia. Ecco nel dettaglio cosa succederà nell’episodio della Soap.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 24 ottobre 2025: Marcello annulla le nozze con Adelaide?

Nubi terribili sono all’orizzonte e le nozze tra Adelaide e Marcello è probabile che non verranno celebrate. Sì perché le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle Signore del 24 ottobre 2025, ci rivelano che Barbieri, alla vigilia del matrimonio, prenderà una decisione terribile e struggente. Dopo aver confessato la verità a Matteo sui suoi sentimenti per Rosa e averla quasi persa più volte, il giovane imprenditore deciderà di essere sincero con se stesso e di non portare avanti un evento e una relazione di cui non è più tanto sicuro? Temiamo purtroppo che ciò accadrà e che Umberto dovrà consolare Adelaide, di nuovo lasciata con il cuore spezzato.

Adelaide di nuovo sola? Ecco cosa vedremo nella puntata de Il Paradiso delle Signore

È ormai certo che Marcello provi per Rosa dei sentimenti forti, prova ne è stata il bacio che i due si sono scambiati (più volte). Il ragazzo potrebbe decidere di essere sincero con Adelaide e di non sposarla, non certo e non convinto dei suoi sentimenti esattamente come richiesto da Tancredi, che si è preoccupato per la zia dopo aver visto e rubato le foto fatte scattare da Umberto. E se il giovane imprenditore prenderà questa decisione, che purtroppo diamo quasi per certa, Guarnieri sarà il solo a poter consolare la Contessa. Vedremo il Commendatore fare una proposta di pace alla cognata prima che lei percorra la navata con Marcello… cosa che però è molto probabile non succeda.

Il Paradiso delle Signore: Delia e Botteri di nuovo uniti

Per Delia e Botteri sarà un bel momento. I due riusciranno a superare la loro distanza e finalmente passeranno di nuovo del tempo insieme, innamorati più che mai. Fulvio invece, scoperto che Caterina ha un amore segreto, troverà un confidente in Roberto, che cercherà di dargli dei consigli per superare le sue insicurezze di padre. Landi riuscirà a dare una mano al suo nuovo magazziniere?

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.