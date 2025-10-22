TGCom24
Il Paradiso delle Signore 10, Puntata del 23 ottobre 2025: Marcello e Caterina confessano, ecco la verità!

Silvia Farris
5

Scopriamo cosa succederà nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 23 ottobre 2025 su Rai1. Ecco le anticipazioni dell'episodio della Soap.

Il Paradiso delle Signore 10, Puntata del 23 ottobre 2025: Marcello e Caterina confessano, ecco la verità!

Per Marcello e Caterina arriverà il momento di dire tutta la verità e succederà nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 23 ottobre 2025, alle ore 16.00 su Rai1. Dopo aver avuto un incontro con Rosa e aver capito che tra lui e la Camilli potrebbe essere un addio – tanto da spingere la ragazza a prendere una decisione definitiva – il giovane imprenditore penserà di confidarsi con Matteo e di rivelargli i suoi sentimenti contrastanti. Caterina invece confesserà alle Veneri della sua storia d’amore segreta e dei problemi che ha con il suo innamorato. La ragazza sarà sempre più nervosa e Fulvio, resosi conto di tutto, cercherà un modo per parlarle. Sarà però costretto a chiedere consiglio a Concetta. Ciro scoprirà un dettaglio su Johnny e il cugino di Delia rischierà di perdere la stima del Puglisi. Ma ecco nel dettaglio cosa succederà nell’episodio della Soap.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 23 ottobre 2025: Marcello confessa a Matteo la verità sui suoi sentimenti

Sono giorni che Marcello è distratto e pensa solo a Rosa, alla sua aggressione e al loro bacio. Barbieri non riesce a togliersi dalla mente quanto successo alla ragazza e la paura che ha avuto di vederla soffrire. È chiaro che i suoi sentimenti per lei siano ancora irrisolti. I due hanno avuto modo di incontrarsi e parlarsi e mentre la Camilli prenderà una decisione piuttosto forte per la sua vita, l’imprenditore deciderà di confidarsi con Matteo, a cui racconterà tutto quello che c’è nella sua testa ma soprattutto nel suo cuore.

Caterina rivela il suo amore segreto, ecco cosa vedremo ne Il Paradiso delle Signore

Momento di verità anche per la giovane Caterina, che nasconde un segreto che suo padre non deve scoprire. La ragazza ha un amore nascosto, che però da qualche tempo non le dà più notizie. È per questo che è molto nervosa e che spingerà Fulvio a tentare di parlarle. Il magazziniere non otterrà alcuna risposta e chiederà consiglio a Concetta su come fare. Caterina invece deciderà di parlare con le Veneri e di rivelare loro cosa la tormenta.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Johnny delude Ciro?

Caterina rivelerà alle Veneri di essersi follemente innamorata di un ragazzo ma di non averlo ancora detto a suo padre, un po’ per paura della sua reazione, un po’ per riserbo. La giovane è però molto preoccupata perché il suo amato non le fa più sapere nulla su di sé e la cosa la sta tormentando visibilmente e pure Fulvio si è accorto. Intanto Ciro scoprirà che Johnny sta dormendo nel ballatoio e si arrabbierà non poco con il giovane. Il cugino di Delia perderà la stima del Puglisi e il suo lavoro oppure il papà di Agata si muoverà a compassione e cercherà di dargli una mano?

Scopriamo insieme le Anticipazioni Settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 20 al 24 ottobre 2025.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.

