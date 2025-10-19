Il Paradiso delle Signore 10, Puntata del 20 ottobre 2025: Marcello è distratto, pensa a Rosa non ad Adelaide!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le anticipazioni e le trame dell'episodio de Il Paradiso delle Signore in onda il 20 ottobre 2025 su Rai1. Ecco cosa succederà nella puntata della Soap.

Quello che è successo a Rosa ha condizionato Marcello e lo ha reso sempre più distratto. Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 20 ottobre 2025, alle ore 16.00 su Rai1, Barbieri non riuscirà a concentrarsi sugli ultimi preparativi del matrimonio con Adelaide nonostante lei tenti di coinvolgerlo. Il manager sarà sempre più preoccupato per i suoi sentimenti per la Camilli, vittima di un uomo violento e ora in ospedale. Questo atteggiamento finirà per far saltare le nozze, che si svolgeranno di là a pochi giorni? Intanto Odile vorrà assumere Greta alla GMM ma incontrerà il parere contrario di Umberto, che non si fida della Marchesi e che sta indagando su di lei mentre Johnny verrà assunto in Caffetteria. Ma ecco nel dettaglio le trame dell’episodio della Soap.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 20 ottobre 2025: Marcello distratto, pensa a Rosa!

Rosa se l’è vista brutta. La Camilli è stata aggredita da un uomo folle, da cui ha tentato di tenersi alla larga per giorni. Purtroppo però le cose hanno preso una piega drammatica e se non fosse stato per Marcello tutto sarebbe finito in tragedia. La ragazza è stata portata in ospedale e questo condizionerà la mente e i pensieri di Barbieri, che non riuscirà a pensare ad altro che a lei. Nemmeno Adelaide sarà in grado di distrarlo. La Contessa tenterà di coinvolgerlo negli ultimi preparativi delle loro imminenti nozze ma lo troverà distratto e poco attivo. Marcello cercherà di non darlo troppo a vedere e di non deludere la sua futura moglie ma sarà chiaro che i suoi pensieri non siano diretti al suo matrimonio ma a questioni molto diverse, che potrebbero far saltare i piani dei due futuri sposi. Succederà?

Umberto non vuole assumere Greta, ecco cosa vedremo nella puntata de Il Paradiso delle Signore

Umberto tiene d'occhio Greta. Guarnieri è certo che la Marchesi nasconda qualcosa di terribile e che sia arrivata a Milano con uno scopo ben preciso. Dovrà però capire che cosa abbia in mente e si renderà subito conto che non sarà facile. Potrà però impedire a Odile di assumere la Marchesi alla GMM. La contessina vorrà che la giovane che ha risolto il problema dell’abito di sua madre, faccia parte della squadra della Galleria ma dovrà vincere le remore di Umberto, che per il momento non le rivelerà i suoi sospetti e su limiterà a fare a Greta tante domande scomode.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Johnny nuovo cameriere del Caffè Amato

Delia ha pensato a una soluzione per far rimanere suo cugino a Milano. La Venere non vuole che il ragazzo rinunci totalmente ai suoi sogni e per dargli più tempo di trovare la sua occasione, ha pregato Agata di convincere Ciro a fare al giovane un colloquio di lavoro. Johnny riuscirà a conquistare la fiducia del Puglisi e a ottenere il posto di cameriere al Caffè Amato. Per lui comincerà una nuova vita e tante sorprese lo stanno aspettando.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.