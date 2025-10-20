TGCom24
Il Paradiso delle Signore 10, Puntata del 21 ottobre 2025: Rosa è salva... ma non lo è il suo cuore!

Ecco cosa succederà nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 21 ottobre 2025 su Rai1. Ecco le anticipazioni dell'episodio della Soap.

Rosa è stata dimessa dall’ospedale ma per lei gli incubi non sono finiti… e non a causa del suo aggressore. Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 21 ottobre 2025, alle ore 16.00 su Rai1, la Camilli non riuscirà a togliersi dalla mente Marcello e il loro bacio e vivrà dei momenti di profonda malinconia, sapendo che presto Barbieri sposerà Adelaide. Intanto Paola, la moglie di Rodolfo, dopo l’arresto di suo marito vorrà parlare con Rosa e le confiderà di essere stata anche lei vittima di violenza. Marina Valli tornerà al Paradiso per scegliere il suo abito per il matrimonio di Adelaide e Marcello e collaborerà con Matteo per un nuovo musicarello. Delia invece rischierà di non poter partecipare alla sfilata degli Ambrosini ma suo cugino Johnny l’aiuterà a risolvere la situazione. Ecco nel dettaglio cosa succederà nell’episodio della Soap.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 21 ottobre 2025: Rosa viene dimessa ma il suo cuore è ancora ferito

Rosa è stata aggredita ed è finita in ospedale dopo l’ennesima violenza. Marcello l’ha salvata e questo lei non può e mai potrà dimenticarlo. Il suo amore per Barbieri si sta facendo giorno dopo giorno più forte e sarà per questo che, dopo le dimissioni, non riuscirà a ritrovare il sorriso. Continuerà a pensare al bacio con il giovane e al loro rapporto ma anche, anzi soprattutto, al fatto che lui stia per sposare Adelaide. La Camilli non sa che Marcello pensa solo a lei e che questo lo sta rendendo distratto e molto poco felice per l’imminente matrimonio con la Contessa. Il giovane manager capirà cosa deve fare prima che sia troppo tardi? Sarà in grado di decidere con quale delle due donne deve stare?

Il Paradiso delle Signore: Marina torna accanto a Matteo

Rosa non riuscirà a liberarsi dall’idea di stare per perdere Marcello. Le nozze sono vicine e quanto successo l’ha resa ancora più vulnerabile. La Camilli si riprenderà almeno un poco grazie all’incontro con Paola, la moglie di Rodolfo. La donna, dopo l’arresto del marito, vorrà incontrarla per ringraziarla ma anche per raccontarle che anche lei è stata vittima delle sue violenze. Intanto Marina ritornerà al Paradiso per scegliere il suo abito per il matrimonio della Contessa e lavorerà a stretto contatto con Matteo per il nuovo musicarello. Odile li vedrà insieme e si ritroverà a essere gelosa?

Johnny restituisce il favore a Delia, ecco cosa vedremo nella puntata de Il Paradiso delle Signore

Johnny è stato assunto alla Caffetteria e deve tutto a sua cugina Delia, che lo ha aiutato. Il ragazzo troverà subito il modo per rifarsi del favore che la Venere gli ha fatto. Riuscirà infatti a trovare una soluzione quando scoprirà che la sua cuginetta rischia di non poter partecipare alla sfilata degli Ambrosini, un evento che per lei è importantissimo.

Scopriamo insieme le Anticipazioni Settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 20 al 24 ottobre 2025.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.

