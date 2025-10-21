Il Paradiso delle Signore 10, Puntata del 22 ottobre 2025: Ettore e Greta affilano i coltelli!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa succederà nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 22 ottobre 2025 su Rai1. Le anticipazioni ci rivelano che Greta otterrà di rimanere alla GMM e lei e suo fratello potranno procedere con la loro vendetta. E ora?

Umberto si è opposto al fatto che Greta venisse assunta alla GMM e ha cercato di allontanarla il prima possibile. Peccato però che nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 22 ottobre 2025, alle ore 16.00 su Rai1, la Marchesi riuscirà – con una scusa – a rimanere alla Galleria e lei ed Ettore affileranno i coltelli per prendersi la loro vendetta. Intanto Marcello e Rosa riusciranno a uscire dall’imbarazzo dei giorni precedenti, provocato dal loro bacio mentre Irene si troverà a dover cercare una nuova Venere per sostituire Elvira. Delia avrà paura di essersi allontanata da Botteri mentre a Villa Guarnieri nessuno sembrerà felice del ritorno di Marina e del fatto che la diva debba cantare alle nozze della Contessa. Ma ecco nel dettaglio la trama dell’episodio della Soap.

Greta ed Ettore affilano le armi, ecco cosa vedremo nella puntata de Il Paradiso delle Signore

Umberto tiene d’occhio Greta convinto che la ragazza nasconda qualcosa. Guarnieri è certo che la giovane non sia l’innocente ragazza che dice di essere ma non riuscirà, purtroppo per lui, a liberarsi della sua presenza. La Marchesi rimarrà alla Galleria con una scusa, plausibile, e lei e suo fratello (ammesso che lo sia davvero) cominceranno ad affilare le armi per la loro vendetta. E sì, è ormai chiaro che Ettore e la nuova arrivata abbiano un conto in sospeso con qualcuno di casa Guarnieri e che abbiano preso di mira Odile, convinto di saperla plagiare a loro piacimento… e per il momento ci stanno pure riuscendo.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Elvira alla ricerca di una nuova Venere

Con la partenza di Salvo ed Elvira, Irene si troverà costretta a far di nuovo dei colloqui per trovare una nuova Venere che possa sostituire, al più presto, la Gallo. La capocomessa si impegnerà per avere qualcuno all’altezza dell’amica ma non sarà certo semplice. Intanto Marcello e Rosa avranno modo di mettere da parte l’imbarazzo creatosi nei giorni precedenti, a causa dell’aggressione alla Camilli e al bacio tra loro. Barbieri sarà sempre distratto ma tenterà di non farlo notare alla Contessa che, superati i cattivi presagi, vorrà solo pensare al suo matrimonio.

Il Paradiso delle Signore: Odile infastidita da Marina Valli

Marina Valli è tornata all’attacco di Matteo e con lui ha cominciato a comporre il nuovo musicarello. L’artista canterà anche alle nozze della Contessa e la cosa non farà per nulla piacere a Odile, che con lei ha un conto in sospeso. Intanto Delia sarà preoccupata di aver preso un po’ troppo le distanze da Botteri andando alla sfilata senza di lui, proprio ora che la loro relazione sembrava aver ingranato. Ma cosa succederà tra loro?

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.