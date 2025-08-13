Forbidden Fruit Anticipazioni Puntate dal 18 al 22 agosto 2025: Zeynep si fidanza con Cel, Alihan azzarda per non perderla

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle Puntate di questa avvincente soap opera turca, Forbidden Fruit, in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì a partire dalle 14.10. Ecco il Riassunto di ciò che succederà dal 18 al 22 agosto 2025 .

Lunedì 18 agosto 2025

Ender e Kemal si incontrano pronti ad elaborare un piano per separare definitivamente Halit e Yildiz. La perfida donna assume Kemal come suo autista personale, così da introdurlo in casa di Halit senza destare sospetti. Nel frattempo, Cem nota che Zeynep è di cattivo umore e la invita a fare una passeggiata all’aperto, durante la quale le dichiara apertamente il proprio interesse. Tornata in ufficio, Zeynep si imbatte in Alihan e lo mette all’angolo. Perché non si è presentato all’appuntamento? Lui fornisce spiegazioni vaghe per non rivelare quanto accaduto con Lila, ma Zeynep si convince che stia mentendo e gli propone di troncare il loro rapporto.

Martedì 19 agosto 2025

Alihan è geloso della rapporto che si sta creando tra Zeynep e Cem, così invita l’amico a cena per indagare. Cem gli rivela che Zeynep non si sente pronta per una storia ma che lui è deciso a farle cambiare idea, perché molto interessato alla ragazza. Nel frattempo, con la complicità di Caner, Ender riesce a far licenziare l’autista di Erim e assumere Kemal. Yildiz vorrebbe sciogliere l’accordo con Yesim, proprietaria della boutique, ma quest’ultima le chiede di rispettarlo per almeno altri sei mesi e Defne decide di aiutarla. Halit, vedendo l’estratto conto, la rimprovera per le spese eccessive e le ordina di smettere di fare acquisti.

Mercoledì 20 agosto 2025

Kemal inizia il periodo di prova come autista di Erim ma lui e Yildiz non si vedono subito. Quando finalmente si incontrano, Yildiz resta sconvolta e cerca disperatamente di convincere Halit a licenziarlo ma Erim si rifiuta e così Halit, che ignora il fatto che Kemal sia l’ex marito di Yildiz, decide di concedergli un periodo di tempo per dimostrare la sua affidabilità. Inutile dire che Yildiz è in ansia, teme che suo marito scopra tutto.

Giovedì 21 agosto 2025

Dopo aver visto il fratello salutare Hira in un locale, Zehra è convinta che Alihan abbia una nuova fidanzata e racconta tutto alla famiglia compresa Yildiz, che riferisce anche Zeynep. Mentre lei, sconvolta, accetta la proposta di Cem, lui confida ad Alihan che Zeynep ha finalmente accettato di fidanzarsi ufficialmente con lui. Nel frattempo Zeynep si trasferisce temporaneamente da Yildiz e assiste alle tensioni che minacciano la serenità della sorella tra Ender che non le lascia spazio per fiatare e Kemal che è entrato in casa sotto falsa identità. In preda al panico, Yildiz arriva perfino a tentare di incastrarlo facendolo passare per ladro.

Venerdì 22 agosto 2025

Ender si presenta nell’ufficio di Halit per affari ma l’amico Bulent riempie la donna di complimenti, suscitando la gelosia dell’ex marito. Così, sull’onda di questi sentimenti, Halit ed Ender condividono un momento di intimità, rovinato poco dopo dalla confessione dell’uomo: è stato solo un errore, perché il suo cuore appartiene a Yildiz. Zeynep confessa a Yildiz di non amare Cem e decide di parlargli nel frattempo arriva il giorno dell’evento promozionale dell’azienda tessile di Alihan. Durante la serata, Alihan la segue di nascosto in bagno e la bacia, ribadendo i suoi sentimenti. Zehra, non vista, assiste alla scena e, quando Cem annuncia pubblicamente il fidanzamento con Zeynep, rivela davanti a tutti l’episodio del bacio…

Forbidden Fruit va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.10 su Canale 5.