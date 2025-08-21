TGCom24
Forbidden Fruit
Forbidden Fruit
Anticipazioni TV

Forbidden Fruit Anticipazioni 22 agosto 2025: Ender a letto con Halit, Alihan smascherato!

Francesca Simone

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di Forbidden Fruit in onda il 22 agosto 2025 su Canale 5: Ender ed Halit finiscono a letto insieme. Alihan, invece, sta per essere smascherato da Zehra, che lo ha visto baciare Zeynep...

Forbidden Fruit Anticipazioni 22 agosto 2025: Ender a letto con Halit, Alihan smascherato!

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Forbidden Fruit, scopriamo che, nella puntata in onda il 22 agosto 2025 alle 14:15, Ender si presenta in ufficio da Halit per parlare di affari, ma quando arriva Bulent, un amico che hanno in comune, che inizia a riempire lei di complimenti, lui sembra ingelosirsi. Poco dopo, Ender ed Halit si rivedono e condividono un momento d'intimità. La donna pensa di averlo riconquistato, ma l'uomo le dice che si è trattato solo di un errore e che non ricapiterà, perché ama Yildiz. Intanto, Zeynep confessa alla sorella di non amare Cem, quindi sa di dovergli parlare. Nel corso della serata per la promozione dell'azienda tessile di Alihan, quest'ultimo la segue in bagno e la bacia. Zehra assiste alla scena di nascosto. Quando Cem annuncia pubblicamente il suo fidanzamento con la mora, la figlia di Halit pensa sia il caso di raccontare a tutti ciò che ha visto...

Forbidden Fruit: Halit geloso di Ender...

Sta per accadere qualcosa di a dir poco inaspettato tra Ender ed Halit. La donna si reca in ufficio dall'ex marito perché ha bisogno di parlargli di alcune questioni d'affari. Tuttavia, la loro chiacchierata viene interrotta dall'improvviso arrivo di un loro amico comune, tale Bulent. Quest'ultimo, senza farsi troppi scrupoli, inizia a riempire Ender di complimenti di ogni genere, e lei appare piuttosto lusingata; Halit, invece, sembra molto infastidito da questa situazione. Che l'uomo sia ancora geloso della sua ex moglie? A quanto pare, sì...

Ender ed Halit a letto insieme... Ecco che cosa accadrà in questa puntata di Forbidden Fruit

Dopo l'incontro in ufficio in cui Halit ha dimostrato di essere ancora geloso di Ender, i due stanno per vedersi di nuovo. Stavolta, però, Halit ed Ender non parleranno d'affari: tra i due esplode la passione. Gli ex vivono un momento di grande intesa ed intimità che fa credere ad Ender di aver riconquistato il cuore di Halit, ma quest'ultimo sta per darle una gran bella delusione. Halit ci tiene a precisare subito che il loro riavvicinamento non conoscerà repliche, perché si è trattato soltanto di un errore, visto che lui continua ad essere innamorato Yildiz!

Alihan e Zeynep smascherati, nelle Anticipazioni della puntata del 22 agosto 2025 di Forbidden Fruit

Zeynep ha una confessione da fare a Yildiz: benché abbia accettato la proposta di Cem, diventando così la sua fidanzata, lei non ne è contenta, perché non lo ama. Zeynep si rende conto di dovergli parlare urgentemente per mettere le cose in chiaro, però prima deve prendere parte ad un evento per la promozione dell'azienda tessile di Alihan. Nel corso della serata, il moro segue l'amata in bagno e la bacia. Qualcuno sta assistendo alla scena di nascosto: Zehra. Allora, quando Cem annuncerà pubblicamente il suo fidanzamento ufficiale con Zeynep, la figlia di Halit non perderà tempo e spiattellerà ai quattro venti che cosa ha appena visto con i suoi stessi occhi!

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Forbidden Fruit dal 18 al 22 agosto 2025.

Forbidden Fruit va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.15 su Canale 5.

Forbidden Fruit
Forbidden Fruit
Francesca Simone
  • Redattore Sezione TV
  • Esperta in Soap e Gossip
