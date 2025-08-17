Forbidden Fruit Anticipazioni 18 agosto 2025: Ender si allea con Kemal, Zeynep lascia Alihan!

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di Forbidden Fruit in onda il 18 agosto 2025 su Canale 5: mentre Ender e Kemal escogitano il loro diabolico piano, Zeynep dice addio per sempre ad Alihan!

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Forbidden Fruit, scopriamo che, nella puntata in onda il 18 agosto 2025 alle 14:15, Ender e Kemal s'incontrano, ed insieme escogitano un piano per dividere per sempre Halit e Yildiz. Allora, la donna assume il giovane come suo autista personale, in modo tale che possa introdurlo a casa dell'ex marito senza destare sospetti. Intanto, in azienda, Cem nota che Zeynep non è di buon umore, e la invita a fare una passeggiata. Durante la chiacchierata, lui le dichiara il suo interesse. Rientrata in ufficio, la mora domanda ad Alihan perché non si è presentato al loro appuntamento, e lui, per non rivelarle ciò che è accaduto a Lila, si tiene sul vago. Allora, pensando che stia inventando scuse, Zeynep gli propone di chiudere la loro relazione una volta per tutte...

Forbidden Fruit: Il piano di Ender e Kemal...

Finalmente, Kemal riesce ad incontrare Ender, ed i due stanno per avere una conversazione piuttosto interessante. Infatti, sembra proprio che abbiamo un obiettivo comune, ossia dividere per sempre Halit e Yildiz. Allora, si mettono subito ad escogitare un piano per riuscire nell'impresa. Ender prende in mano la situazione e decide di assumere Kemal come suo autista personale, in modo tale che possa permettergli di avere accesso alla villa di Halit senza destare sospetti. Il diabolico progetto della mora e del suo nuovo complice andrà in porto?

Cem si dichiara a Zeynep... Ecco che cosa accadrà in questa puntata di Forbidden Fruit

In azienda, Cem si rende conto che Zeynep è piuttosto giù di morale. Preoccupato per lei, il giovane la invita a prendersi una pausa e fare due passi insieme. Durante la passeggiata, Cem e Zeynep chiacchierano un po'. Lui vorrebbe tanto sapere per quale motivo lei sembri tanto triste, anche se Zeynep sarà piuttosto reticente; in fin dei conti, non può di certo rivelargli che è dispiaciuta perché Alihan non si è presentato al loro appuntamento! Poi, come se non bastasse, Cem coglie l'occasione per farsi avanti, dichiarandole tutto l'interesse che nutre nei suoi confronti...

Zeynep lascia Alihan, nelle Anticipazioni della puntata del 18 agosto 2025 di Forbidden Fruit

Rientrata in ufficio, Zeynep appare particolarmente scossa. La ragazza aveva intuito che Cem avesse iniziato a nutrire un sentimento nei suoi riguardi, ma non si aspettava che glielo avrebbe detto in faccia senza mezzi termini. Ora, tra l'altro, Zeynep s'imbatte in Alihan, al quale ha una domanda da fare: vorrebbe sapere per quale ragione non si è presentato all'appuntamento a cui l'aveva invitata. Alihan, che non ha intenzione di dirle ciò che è accaduto a Lila, risponde in modo vago; lei, pensando che lui stia inventando delle scuse, s'innervosisce e gli dice di voler mettere la parola "fine" alla loro relazione amorosa.

