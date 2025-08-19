Forbidden Fruit Anticipazioni 20 agosto 2025: Yildiz faccia a faccia con l'ex marito!

Anticipazioni TV

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Forbidden Fruit, scopriamo che, nella puntata in onda il 20 agosto 2025 alle 14:15, Kemal inizia il periodo di prova come autista di Erim, ed entra in Casa Argun. Lui e Yildiz, però, non s'incontreranno subito; quando accadrà, la giovane resterà a bocca aperta ed inizierà immediatamente a supplicare Halit di licenziare il ragazzo. Tuttavia, il figlio trova Kemal molto simpatico, quindi non vuole separarsene; allora l'uomo preferisce rimandare una qualsiasi decisione in merito al suo futuro lavorativo a data da destinarsi. Infatti, Halit non sa che ha assunto l'ex marito di Yildiz!

Quando Ender e Kemal si sono incontrati, non hanno perso molto tempo. I due si sono messi subito ad escogitare un diabolico piano per dividere Halit e Yildiz. Allora, Ender ha pensato che il modo migliore per far sì che Kemal potesse avere accesso alla villa dell'ex marito senza destare alcun tipo di sospetto fosse dargli il posto dell'autista personale di Erim. Così, grazie al prezioso aiuto di suo fratello Caner, la donna è riuscita a far licenziare l'uomo, e a rimpiazzarlo con il complice!

Kemal sta iniziando il periodo di prova come autista personale di Erim, che sembra prenderlo subito in grande simpatia. In questo modo, il giovane ha finalmente accesso a Casa Argun. Nonostante Kemal e Yildiz inizino a vivere sotto lo stesso tetto, i due non s'incontreranno immediatamente. Tuttavia, nel momento in cui si ritroveranno faccia a faccia, sarà lampante l'immensa sorpresa, ed ancor di più l'immenso sgomento di Yildiz nel ritrovarselo davanti. Quest'ultima, sotto shock, si metterà in moto per cercare di trovare una soluzione al problema...

Yildiz è sconvolta: non può credere che ora stia vivendo sotto lo stesso tetto di Kemal, il suo ex marito. La bionda ha il forte timore che, nel momento in cui ne entrerà a conoscenza, Halit deciderà di mettere la parola "fine" al loro matrimonio. Nella speranza di riuscire a correre ai ripari per tempo, Yildiz chiede al consorte di licenziare in tronco Kemal; Halit prende in considerazione la sua richiesta, ma Erim non è per niente d'accordo, poiché - come suddetto - nutre molta simpatia per il suo nuovo autista personale. Trovandosi tra due fuochi e non volendo scontentare né moglie né figlio, l'uomo si vede costretto a temporeggiare prima di fare una scelta definitiva sul futuro lavorativo di Kemal...

