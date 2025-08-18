Forbidden Fruit Anticipazioni 19 agosto 2025: Alihan in allarme, Halit furioso con Yildiz!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Forbidden Fruit in onda il 19 agosto 2025 su Canale 5 rivelano che Alihan scopre qualcosa che lo mette ancora di più in allarme, mentre Halit sta rimproverando Yildiz...

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Forbidden Fruit ci terranno col fiato sospeso. Nell'episodio in onda il 19 agosto 2025 alle 14:15, Alihan è gelosissimo del feeling che c'è tra Zeynep e Cem, e così invita quest'ultimo a cena per cercare di saperne di più. Allora, Cem gli racconta di essersi dichiarato alla mora, che però gli ha fatto sapere di non essere pronta ad una relazione poiché in passato è stata molto delusa; tuttavia, sottolinea di volerle far cambiare idea. Intanto, Ender, con la complicità di Caner, fa licenziare l'autista di Erim affinché venga assunto Kemal al suo posto. Yildiz, invece, si sente in difficoltà perché vorrebbe sciogliere l'accordo con Yesim, la proprietaria del negozio, che pretende che duri almeno sei mesi. In seguito, Halit, vedendo l'estratto conto, rimprovera la moglie e le chiede di ridurre le spese...

Forbidden Fruit: Alihan gelosissimo...

Zeynep ha messo un punto alla relazione con Alihan. Quest'ultimo, dispiaciuto e al tempo stesso geloso di Cem, sta pensando di dover affrontare il suo "rivale in amore" per vederci più chiaro. Alihan invita Cem a cena fuori per scambiarci quattro chiacchiere. Nel corso della serata, Cem racconta all'altro di essersi finalmente dichiarato alla mora, per la quale prova un sentimento ormai da tempo, ma che lei gli ha detto di non sentirsi ancora pronta ad avere una relazione amorosa, visto la grossa delusione avuta in passato. Nonostante ciò, Cem sottolinea che non si darà per vinto e le farà cambiare idea...

Yildiz nei guai... Ecco che cosa accadrà in questa puntata di Forbidden Fruit

Ender e Kemal hanno lo stesso identico obiettivo: separare Halit e Yildiz. Così, quando si sono incontrati per discuterne insieme, lei ha escogitato un piano per riuscire a far entrare il giovane nella villa dell'ex marito senza destare troppi sospetti. Ed infatti, adesso, anche e soprattutto grazie alla complicità di suo fratello Caner, Ender fa licenziare l'autista di Erim affinché venga assunto al suo posto Kemal! La bionda ancora non lo sa, ma sta per accadere qualcosa che potrebbe mettere seriamente a rischio il suo matrimonio con Halit...

Halit affronta Yildiz, nelle Anticipazioni della puntata del 19 agosto 2025 di Forbidden Fruit

Yildiz si sente in grande difficoltà. Per impossessarsi di un bel po' di soldi di Halit, la ragazza ha stipulato un accordo con Yeliz, la proprietaria di una boutique; ora, temendo di essere scoperta dal consorte, Yildiz sta proponendo alla complice di sciogliere il suddetto accordo; tuttavia, Yeliz vuole farlo durare almeno sei mesi. Che cosa farà a questo punto la sorella di Zeynep? Nel mentre, guardando l'estratto conto, Halit si rende conto che Yildiz sta esagerando con le spese, tanto che l'affronta immediatamente per chiederle di darsi un contegno con gli acquisti...

Forbidden Fruit va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.15 su Canale 5.