Forbidden Fruit Anticipazioni 21 agosto 2025: Zeynep si fidanza con Cem, Yildiz incastra Kemal!

Le Anticipazioni della Puntata di Forbidden Fruit in onda il 21 agosto 2025 su Canale 5 rivelano che mentre Zeynep accetta la proposta di Cem, Yildiz tenta di mettere fuori gioco Kemal...

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Forbidden Fruit sono elettrizzanti. Nell'episodio in onda il 21 agosto 2025 alle 14:15, Zehra ha visto Alihan insieme ad Hira, e si è convinta che i due siano fidanzati; allora, va a raccontarlo a tutta la famiglia. Così la notizia giunge fino a Yildiz, che lo riporta a Zeynep. Sotto shock, quest'ultima accetta la proposta di Cem. Tuttavia, non ne sarà per niente felice. La sorella nota la sua tristezza e si sente in colpa. Al contrario, Cem è un entusiasta, e confida ad Alihan che finalmente Zeyenp ha deciso di fidanzarsi con lui. Dopodiché, Zeynep si trasferisce da Yildiz, ed assiste alle tensioni che minacciano la serenità della bionda, come la presenza di Kemal, nuovo autista di Erim. Non sapendo in che altro modo potersene sbarazzare, Yildiz prova ad incastrare Kemal, facendolo passare per ladro...

Forbidden Fruit: Zehra vede Alihan insieme ad Hira...

Benché Zeynep abbia deciso di mettere un punto alla sua relazione segreta con Alihan, ha fatto sapere a Cem, che le ha dichiarato tutto il suo amore, di non essere pronta a lanciarsi in una nuova conoscenza: è stata troppo delusa in passato, ed ancora ne sta soffrendo. Ora, però, sta per accadere qualcosa che la spingerà a tornare sui suoi passi, prendendo una decisione impulsiva ed inaspettata. Zehra ha visto Alihan in compagnia di Hira, e si è convinta che i due siano una coppia; allora, è corsa a raccontarlo a tutta la famiglia, Yildiz compresa. Neanche a dirlo, la bionda è corsa a sua volta ad informare la sorella...

Zeynep si fidanza con Cem... Ecco che cosa accadrà in questa puntata di Forbidden Fruit

Zeynep è venuta a sapere che Alihan ha dato avvio ad una frequentazione con Hira, ed ha sentito il cuore andare in mille pezzi. La giovane è talmente tanto triste da essere furiosa, e con questo stato d'animo alterato fa sapere a Cem di essere pronta ad accettare la sua proposta: vuole intraprendere una relazione con lui. Mentre Cem ne è entusiasta, Zeynep se ne pente un attimo dopo. Yildiz si accorge di quanto la sorella sia triste per la decisione presa, e si sente anche in colpa, pensando che, forse, avrebbe fatto meglio a non dirle niente...

Yildiz prova ad incastrare Kemal, nelle Anticipazioni della puntata del 21 agosto 2025 di Forbidden Fruit

Zeynep è costretta a lasciare il suo appartamento, e così si trasferisce a casa di Halit e Yildiz. Una volta giunta qui, però, la mora si rende conto che ci sono una serie di situazioni e dinamiche che minano la serenità della sorella, e se ne dispiace infinitamente. Ad esempio, Yildiz è irrequieta a causa del suo ex marito, Kemal, che ora vive sotto il suo stesso tetto, essendo divenuto l'autista personale di Erim. La ragazza, in preda al panico, arriva persino a provare ad incastrarlo, facendolo passare per ladro, per sbarazzarsene!

Forbidden Fruit va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.15 su Canale 5.