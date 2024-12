Endless Love Anticipazioni Puntata Serale 12 dicembre 2024: Emir in arresto, Galip tenta la fuga!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni delle Puntate di Endless Love in onda il 12 dicembre 2024 in prima serata su Canale 5 rivelano che mentre Emir è in custodia cautelare, Galip sta provando a fuggire...

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Endless Love ci sconvolgeranno. Negli episodi in onda il 12 dicembre 2024 alle 21:20, Nihan e Kemal hanno il forte sospetto che i Kozcuolgu siano coinvolti nel misterioso tentato omicidio ai danni di Leyla, ed intanto continuano ad indagare per scoprire la verità. Allora, i due vanno a parlare con Mujgan e vengono a sapere che trent'anni prima l'azienda di famiglia attraversò una brutta crisi, e riuscirono a salvarsi dalla rovina grazie alle vendita di una tenuta. La Sezin ed il Soydere si recano sul posto e trovano un terreno arido, proprio come quello del campo del villaggio; allora, chiedono a Niyazi di analizzarne un campione. Asu, invece, sta convincendo il consiglio di amministrazione che la cosa migliore sia mandare Galip in Cile al suo posto come responsabile del progetto. In questo modo, l'uomo starà lontano per un po', finché non si saranno calmate le acque, mentre Emir è in custodia cautelare. Zeynep, che lo conosce bene, sa che, seppur lui non confessi, ha davvero tentato di uccidere Kemal dando fuoco alla casa. In un secondo momento, il commissario Mercan sta cercando prove per scoprire chi abbia appiccato l'incendio, e parallelamente Nihan e Kemal si stanno godendo un po' di tempo insieme alla piccola Deniz. Nel frattempo, le condizioni di Leyla sono stabili, ma tutti i suoi cari temono ancora per lei. Per finire, Mujgan sta per fornire delle importanti informazioni all'ingegnere, e al contempo Galip si sta recando in aeroporto, però trova la strada bloccata...

Endless Love va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10, ed il giovedì anche alle 21:20.