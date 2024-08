Endless Love Anticipazioni 6 agosto 2024: Nihan aspetta Kemal, ma lui corre da Asu!

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di Endless Love in onda il 6 agosto 2024 su Canale 5: Kemal preferisce raggiungere Asu e dare buca a Nihan...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Endless Love, scopriamo che, nella puntata in onda il 6 agosto 2024, alle 14:10, Asu decide di andare ad affrontare Hakki. Intanto, Leyla convince Nihan a parlare con sincerità a Kemal dei suoi sospetti a proposito di Emir e Zeynep. La giovane dà appuntamento all'amato al pozzo, ma il Soydere non si presenterà. Quest'ultimo sta raggiungendo l'amica, che stava facendo seguire da Zehir, temendo che fosse e che sia in pericolo. Inaspettatamente, Kemal si trova davanti Hakki, che gli chiede di nuovo di sposare Asu...

Endless Love Anticipazioni: Asu affronta Hakki...

Tufan, che continua a lavorare per Asu, ha finalmente rintracciato Hakki: quest'ultimo si trova in una villa ubicata accanto a quella in cui abita Mujgan. Il giovane lo osserva da lontano e poi avvisa la mora. Asu si rende immediatamente conto di dover compiere quanto prima la sua mossa; la ragazza, dopo essere stata tradita ed abbandonata su due piedi da Hakki, una delle persone di cui più si fidava al mondo, vuole affrontarlo per chiedergli delle spiegazioni e mettere le cose in chiaro una volta per tutte...

Endless Love Anticipazioni: I dubbi che tormentano Kemal...

Kemal non fa altro che pensare a ciò che gli ha confidato Asu: il bambino che Zeynep porta in grembo potrebbe essere di Emir, e non di Ozan. Nonostante sia Nihan che la sorella gli abbiano assicurato che si tratti soltanto di una calunnia, l'ingegnere resta con il dubbio. Ora, la pittrice sta avendo una conversazione a tu per tu con Leyla, alla quale confessa di aver mentito al Soydere: continua a sospettare che Zeynep possa essere incinta dello spregevole marito...

Kemal dà buca a Nihan per correre da Asu, nelle Anticipazioni di Endless Love del 6 agosto 2024

Leyla prende di petto la Sezin e le chiede di essere sincera con il suo ex fidanzato: Kemal merita di sapere che pensa davvero che Emir possa aver messo incinta la mora. Benché la figlia di Onder e Vildan abbia il terrore di ciò che potrebbe accadere quando l'amato entrerà a conoscenza di questa sconcertante verità, decide comunque di dare ascolto alla zia, e così gli dà appuntamento al pozzo. Tuttavia, il Soydere non si presenterà, poiché preferirà raggiungere l'amica, che stava facendo pedinare da Zehir e che crede sia in serio pericolo. Con sua grande sorpresa, il protagonista si ritroverà davanti non soltanto ad Asu, bensì anche ad Hakki. L'uomo, dopo avergli chiesto di non cercarlo più, gli chiederà nuovamente di sposare la "nipote"...

Endless Love va in onda su Canale 5 dal lunedì alla domenica alle 14:10.