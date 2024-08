Endless Love Anticipazioni 2 agosto 2024: Kemal scopre che Zeynep è incinta di Emir!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Endless Love in onda il 2 agosto 2024 su Canale 5 rivelano che Kemal fa una scoperta che lo manda fuori di testa!

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Endless Love, scopriamo che, nella puntata in onda il 2 agosto 2024, alle 14:10, Kemal sta chiedendo ad Asu delle spiegazioni in merito a ciò che è accaduto tra lei ed Emir. Asu gli racconta che voleva parargli perché, stando a quanto sostiene Nihan, l'imprenditore sarebbe in realtà il padre del figlio che Zeynep porta in grembo. La pittrice, temendo che possa uccidere Emir, gli dice che si tratta solo di una sua calunnia per vendicarsi di lui. Il Soydere non è molto convinto. Allora, mette alle strette la sorella, che conferma che le voci su una presunta relazione clandestina con Emir sono menzogne. Intanto, Ozan apprende le maldicenze diffuse dalla sua famiglia e giura vendetta...

Endless Love Anticipazioni: Asu ha rischiato grosso...

Emir ed Asu sono faccia a faccia, ed il loro confronto sarà spietato. Lei sta provando a spiegargli le sue ragioni e le sue intenzioni, ma lui non sembra per niente interessato a starla a sentire. Infatti, nel bel mezzo della loro discussione, Emir estrae una pistola e gliela punta contro. Asu, che sa bene quanto il fratello sia malvagio, capisce che per lei è la fine: Emir non esiterà a premere il grilletto per farla fuori. Tuttavia, per fortuna, sopraggiungono per tempo Kemal e Nihan, il cui arrivo evita una tragedia. Ma Asu come giustificherà all'ingegnere che cosa stava succedendo?

Endless Love Anticipazioni: Kemal sotto shock...

Il Soydere, com'era prevedibile, sta chiedendo alla sua amica di fornirgli una spiegazione: pretende di sapere che cosa stia accadendo. Asu, che ancora non se la sente di rivelargli la verità circa la sua identità, improvvisa. La giovane confida all'amato che aveva voluto parlare a quattr'occhi con l'imprenditore perché, stando a quanto sostiene la pittrice, potrebbe essere il padre del bambino che Zeynep porta in grembo!

Zeynep mente a Kemal, nelle Anticipazioni di Endless Love del 2 agosto 2024

Kemal è sotto shock: com'è possibile che Emir possa essere il padre del suo nipotino in arrivo? Nihan, temendo una dura reazione da parte sua, si affretta a smentire Asu, dichiarando che si trattava soltanto di una sua calunnia per vendicarsi di lui. Ma il protagonista, non essendo affatto convinto della veridicità delle parole dell'ex fidanzata, va a discuterne direttamente con Zeynep. La sorella, allarmata, assicura al Soydere che si tratta di una colossale bugia, il figlio che aspetta è di Ozan. Quest'ultimo, nel mentre, è entrato a conoscenza delle maldicenze diffuse dalla sua famiglia e giura vendetta...

Endless Love va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14:10.