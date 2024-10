Endless Love Anticipazioni 30 ottobre 2024: Nihan raggira Emir, Tarik denuncia Banu!

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di Endless Love in onda il 30 ottobre 2024 su Canale 5: mentre Tarik denuncia Banu, Nihan si prende gioco di Emir...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Endless Love, scopriamo che, nella puntata in onda il 30 ottobre 2024, alle 14:10, Tarik aiuta Kemal a mettere in atto il suo nuovo piano. Il primo, infatti, dopo aver parlato con Asu, ha scoperto che quest'ultima ha ragione: ha trovato una microspia nella borsa di Fehime, e non ha esitato a denunciare la talpa, anche se la cosa lo sta facendo soffrire, dato che si tratta di sua moglie Banu. Intanto, Nihan, pur sapendo che la piccola Deniz sia al sicuro con suo padre, non può fare a meno di sentire la sua mancanza, ma soprattutto di fingere al cospetto di Emir, con il quale deve fingersi in ansia...

Endless Love Anticipazioni: Kemal sa di non avere scampo!

Kemal sa di essere con le spalle al muro. Mentre lui continua a nascondersi con la piccola Deniz, tutti lo stanno cercando senza sosta, a partire da Hakan ed Emir. Il poliziotto, tramite Zeynep, è entrato a conoscenza del fatto che il Soydere sia effettivamente il padre biologico della bambina, ma deve comunque provare ad arrestarlo, perché l'ingegnere ha pur sempre commesso un reato, il rapimento. L'imprenditore, invece, sta sfruttando le risorse che ha a disposizione per stanarlo, tanto che i famigliari ed amici di Kemal vengono tenuti sotto strettissima sorveglianza...

Endless Love Anticipazioni: Tarik denuncia Banu!

Kemal è conscio del fatto che il suo piano sia fallito, ed è conscio anche del fatto che ciò sia accaduto per colpa di una talpa, che ora lui non vede l'ora di smascherare. Tarik, dopo la chiacchierata con Asu, decide di aiutare il Soydere a mettere a punto e a mettere in atto il suo nuovo piano, Infatti, il giovane ha trovato una microspia nella borsa di Fehime, ed ha quindi capito che la nuora aveva ragione: chi li sta tradendo vive sotto il loro stesso tetto, e si tratta di sua moglie Banu. Per quanto lo faccia soffrire, Tarik deve denunciarla.

Nihan inganna Emir, nelle Anticipazioni di Endless Love del 30 ottobre 2024

Nihan, come al solito, sta recitando con Emir. La pittrice sa bene che la piccola Deniz non potrebbe essere in mani più sicure, visto che si trova insieme a Kemal, il suo papà; tuttavia, sa anche che non può mostrarsi serena e tranquilla al cospetto del marito, che, altrimenti, s'insospettirebbe ed andrebbe su tutte le furie. Allora, la Sezin, quando è in presenza di Emir, si fa vedere in ansia per la figlioletta. Quel che è vero, in fin dei conti, è che, nonostante lei non sia preoccupata per Deniz, non può di certo negare di sentire terribilmente la sua mancanza...

