Endless Love Anticipazioni 2 novembre 2024: Zeynep, incinta, viene rapita!

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Endless Love, scopriamo che, nella puntata in onda il 2 novembre 2024, alle 14:10, Zeynep sta per fare una scoperta che la sconvolgerà: è di nuovo incinta. La giovane, che non sa che cosa fare, riceve la visita di Emir, il quale le dice addio, anche se in realtà è chiaro che abbia in mente un piano per sacrificarla come capro espiatorio. Intanto, Kemal e Nihan stanno indagando sulla morte di Ozan, ed ora c'è una svolta. Zehir ha rintracciato il medico forense che quasi sicuramente alterò la scena del crimine. Quando i due lo raggiungono, però, vengono accolti da una donna che dice loro che tale dottor Anil è partito e non si sa quando tornerà. Dopodiché, il Soydere e la Sezin scoprono che la donna ha mentito, perché il medico forense che stavano cercando è proprio lei. Allora lui la costringe a contattare il suo mandante. Secondariamente, la pittrice rincasa e trova ad attenderla il marito, che sorprendentemente le propone di divorziare. Anche Tarik sta costringendo Banu a firmare le carte del divorzio, non avendo nessuna intenzione di perdonarla. Per finire, il protagonista e la Sezin si apprestano ad incontrare l'assassino di Ozan, ma non sanno che Emir ha già previsto tutto, e sta per consegnare loro Zeynep, rapita dai suoi tirapiedi. Quando Hakan lo informa del fatto che la mora sia in stato interessante, impietosito, la lascia andare...

Endless Love Anticipazioni: Zeynep è in incinta!

Nel corso di una comune giornata di lavoro, Zeynep accusa un malore. Il suo capo, allora, le consiglia di andare a riposarsi; tuttavia, una volta rincasata, la giovane inizia a sentirsi peggio: ha delle fortissime nausee. Allora, mossa da un terribile sospetto, Zeynep fa un test di gravidanza, e scopre di essere di nuovo incinta. Sconvolta, si domanda che cosa dovrebbe fare a questo punto. Sopraggiunge Emir, che le dice di essere andato a salutarla; in verità, appare evidente che lui abbia in mente un diabolico piano per sacrificarla come capro espiatorio...

Endless Love Anticipazioni: Video Riassunto della puntata del 2 novembre 2024

Guarda qui sotto il Video Riassunto della puntata di Endless Love del 2 novembre 2024 e poi continua a leggere le Anticipazioni Complete dell'episodio della Soap di Canale5.

Endless Love Anticipazioni: Kemal e Nihan ad un passo dalla verità su Ozan...

Finalmente c'è una svolta nelle indagini di Kemal e Nihan sulla morte di Ozan: Zehir è riuscito a rintracciare il medico forense che, con ogni probabilità, alterò la scena del crimine. Determinati ad incontrarlo, i due lo raggiungono, ma una donna dice loro che tale dottor Anil è partito, e che non si sa quando farà ritorno. Poi, però, il Soydere e la Sezin scoprono che la donna li ha presi in giro entrambi, poiché il medico forense in questione è proprio lei. L'ingegnere aspetta che rientri a casa per minacciarla: pretende che si metta subito in contatto con il suo mandante, perché intende incontrarlo.

Zeynep viene rapita, nelle Anticipazioni di Endless Love del 2 novembre 2024

Nihan rientra a casa e trova una sorprendente novità ad attenderla: Emir le propone di divorziare. La giovane è sbalordita. Ma che cos'avrà davvero in mente l'uomo? Intanto, c'è qualcun altro che sta parlando di divorzio. Tarik, dopo aver scoperto che Banu era la spia di Emir, ha prima deciso di denunciarla, ed ora la sta persino obbligando a firmare le carte del divorzio. Lei vorrebbe un'altra possibilità, però lui, benché sofferente, è categorico. In un secondo momento, la Sezin e Kemal si apprestano finalmente ad incontrare l'assassino di Ozan, ma non sanno che il marito della prima ha già previsto tutto e sta per consegnare loro Zeynep, che è appena stata rapita dai suoi tirapiedi. Tuttavia, quando Hakan lo informa che la mora è in dolce attesa, impietosito, Emir la lascia andare...

