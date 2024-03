Endless Love Anticipazioni Puntate dal 25 al 30 marzo 2024: Emir tiene Kemal in pugno!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Puntate di Endless Love in onda dal 25 al 30 marzo 2024. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana.

Puntata in onda Lunedì 25 marzo 2024

Emir, fortemente sospettoso, sta continuando ad indagare su Kemal. Così, l'imprenditore scopre che il suo avversario ha lasciato Istanbul proprio lo stesso anno in cui lui e Nihan sono convolati a nozze. Emir è sempre più convinto che tra la moglie e Kemal ci sia stato più di quanto dicano in passato; pertanto, decide di controllare l'ingegnere in modo più serrato.

Puntata in onda Martedì 26 marzo 2024

Onder si scusa con Kemal per l'atteggiamento di Vildan quando era fidanzato con Nihan. Inoltre, gli consiglia velatamente di non avvicinarsi più a lei. Dopodiché, l'ingegnere viene raggiunto da Nihan, la quale vuole donargli la sua valigetta dei ricordi e dirgli di farne ciò che più desidera, se davvero l'ha scordata. In un secondo momento, sopraggiunge Emir. Kemal gli spiega che Nihan si era recata lì perché le aveva chiesto di dipingere dei murales in azienda. L'imprenditore, invece, gli dice che rispetterà il suo "codice etico" nel loro affare: gli lascerà carta bianca.

Puntata in onda Mercoledì 27 marzo 2024

Ozan ottiene il numero di telefono di Zeynep ed inizia a flirtare con lei. Dopodiché, Emir ripensa a quando, cinque anni prima, tese una trappola all'amico. L'imprenditore ha chiesto ad una donna di proporre ad Ozan - che era ubriaco - un gioco con una pistola - apparentemente - scarica; lui ha sparato, divenendo un omicida. Ora Emir sta mostrando ai suoceri il video dell'assassinio: vuole che gli rivelino come conobbero Kemal. Onder e Vildan crollano.

Puntata in onda Giovedì 28 marzo 2024

Kemal ha rilasciato un'intervista in un programma televisivo ed ha chiesto scusa a tutti coloro i quali sono stati feriti dalla sua ambizione. In seguito, Nihan va a trovarlo nel suo studio, e lui le riferisce che cosa ha detto ad Emir per giustificare la sua presenza lì giorni addietro. Inoltre, le fa presente di aver deciso di starle lontano per un po', per non complicare ulteriormente la situazione. Intanto, l'imprenditore assume Tarik e stipula un contratto con Zeynep. Quest'ultima, invece, accetta di uscire con Ozan. Gli risponde mentre è insieme a Salih, che spera di poter ufficializzare la loro relazione quanto prima.

Puntata in onda Venerdì 29 marzo 2024

La famiglia Soydere si riunisce. Tarik, che mostra indifferenza nei confronti di Kemal, annuncia che diverrà un barbiere personale per incrementare gli affari. Intanto, Nihan ed Emir hanno una discussione: lei gli fa sapere di voler accettare la proposta dell'ingegnere, dipingerà un murale nel suo studio. D'altra parte, nel momento in cui se la ritrova davanti, Kemal le chiede di andarsene per rispettare il suo invito a restare lontani. Vildan, invece, incontra Galip per chiedergli aiuto con il figlio, che li ricatta da anni.

Puntate in onda Sabato 30 marzo 2024

Nihan ha cominciato a lavorare al murale per lo studio di Kemal ed Asu. Le due, però, entrano in competizione. La donna fa credere alla pittrice di essere la nuova fiamma dell'ingegnere, con l'appoggio di Kemal stesso. Successivamente, quest'ultimo si reca da Emir. Con uno stratagemma, Tufan gli mostra che l'imprenditore si sta facendo tagliare i capelli da Tarik. Intanto, Zeynep esce con Ozan. Più tardi, Ozan fa una confessione ad Emir: si sta innamorando di una ragazza, ma sa che, a causa della sua malattia, tra loro non ci sarà mai niente. Infatti, ad esempio, la giovane gli ha chiesto di andarla a prendere in automobile, però lui non può guidare. L'imprenditore, d'altro canto, lo incoraggia e gli consegna le chiavi del suo veicolo. Nel frattempo, dopo aver presentato Asu alla famiglia, Kemal ha un duro scontro con Tarik: ha scoperto che è il barbiere personale di Emir e non gli sta per niente bene. Per finire, Zeynep va all'incontro organizzato da Fatih e scopre che la persona che l'aiuterà nella sua carriera artistica altri non è che il marito di Nihan.

Endless Love va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10.