Endless Love Anticipazioni 29 marzo 2024: Vildan in preda al panico. Ecco che cosa chiede a Galip...

Le Anticipazioni della Puntata di Endless Love in onda il 29 marzo 2024 su Canale 5 rivelano che Vildan, terrorizzata, chiede un favore a Galip...

Grazie alle anticipazioni della nuova soap opera turca di Canale 5, Endless Love, scopriamo che, nella puntata in onda il 29 marzo 2024, alle 14:10, la famiglia Soydere si riunisce. Tarik, che mostra indifferenza nei confronti di Kemal, annuncia che diverrà un barbiere personale per incrementare gli affari. Intanto, Nihan ed Emir hanno una discussione: lei gli fa sapere di voler accettare la proposta dell'ingegnere, dipingerà un murale nel suo studio. D'altra parte, nel momento in cui se la ritrova davanti, Kemal le chiede di andarsene per rispettare il suo invito a restare lontani. Vildan, invece, incontra Galip per chiedergli aiuto con il figlio, che li ricatta da anni...

Endless Love Anticipazioni: Tarik fa un annuncio!

La famiglia Soydere si riunisce. Tarik continua a tenere il punto, ignorando Kemal. Infatti, tra i due c'è stato un brutto litigio dopo che il primo ha detto ai genitori che il secondo era tornato ad Istanbul soltanto perché ancora innamorato di Nihan. Tuttavia, Tarik ha ben altro per la testa al momento. Con un certa soddisfazione, quest'ultimo annuncia di aver ricevuto ed accettato un'importante offerta di lavoro da parte di una personalità di spicco della città: diventerà il suo barbiere personale. Tarik, però, non fa il nome di Emir per evitare di sollevare un polverone...

Endless Love Anticipazioni: Nihan discute con Emir!

La pittrice sta per avere l'ennesimo scontro con il marito. Nihan fa sapere ad Emir di aver deciso di accettare la proposta che le ha fatto Kemal: dipingerà dei murales per la sua azienda. Neanche a dirlo, nel momento in cui ne entra a conoscenza, l'imprenditore dà in escandescenza. Emir non vuole che la moglie trascorra tutto questo tempo in compagnia dell'ingegnere. Nihan, però, è inflessibile: ormai ha fatto la sua scelta, e per niente al mondo tornerà sui suoi passi. Dunque, gli consiglia di mettersi l'anima in pace...

Vildan chiede aiuto a Galip, nelle Anticipazioni di Endless Love del 29 marzo 2024

L'ingegnere si ritrova davanti l'amata, che, con la sua squadra, si dice pronta ad iniziare a dipingere il murale nel suo studio. Kemal storce il naso e prova a mandarla via, ricordandole che poco prima si erano detti che la cosa migliore per tutti fosse che restassero lontani per un po'. Nihan, però, è irremovibile. Intanto, Vildan richiede un incontro a Galip. La donna è un fascio di nervi, poiché stanca di essere ricattata dal genero. Vildan chiede all'uomo d'intervenire per placare Emir, il quale continua a servirsi del filmato in cui Ozan compie l'omicidio per minacciare lei ed Onder...

Endless Love va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10.