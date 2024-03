Endless Love Anticipazioni 28 marzo 2024: Kemal ordina a Nihan di stargli alla larga!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Endless Love in onda il 28 marzo 2024 su Canale 5 rivelano che Kemal chiede a Nihan di non vedersi più!

Grazie alle anticipazioni della nuova soap opera turca di Canale 5, Endless Love, scopriamo che, nella puntata in onda il 28 marzo 2024, alle 14:10, Kemal ha rilasciato un'intervista in un programma televisivo ed ha chiesto scusa a tutti coloro i quali sono stati feriti dalla sua ambizione. In seguito, Nihan va a trovarlo nel suo studio, e lui le riferisce che cosa ha detto ad Emir per giustificare la sua presenza lì giorni addietro. Inoltre, le fa presente di aver deciso di starle lontano per un po', per non complicare ulteriormente la situazione. Intanto, l'imprenditore assume Tarik e stipula un contratto con Zeynep. Quest'ultima, invece, accetta di uscire con Ozan. Gli risponde mentre è insieme a Salih, che spera di poter ufficializzare la loro relazione quanto prima...

Endless Love Anticipazioni: Kemal si scusa pubblicamente!

Kemal non ha smesso di pensare alle pesanti parole che gli ha rivolto Nihan mentre discutevano. Quest'ultima lo ha accusato di essere divenuto tale e quale ad Emir; benché dica di disprezzarlo, proprio come lui è ormai interessato esclusivamente al potere e al denaro. Allora, il giovane coglie l'occasione per dimostrarle che si sta sbagliando. Kemal rilascia un'intervista in una trasmissione televisiva per chiedere pubblicamente scusa a tutti coloro i quali sono stati feriti dalla sua ambizione. Parenti ed amici sembrano molto colpiti dal suo discorso...

Endless Love Anticipazioni: Kemal tiene Nihan a distanza!

Nihan torna a far visita a Kemal. Quest'ultimo la informa di aver dovuto raccontare una frottola ad Emir per giustificare la sua presenza nel suo studio. Kemal le fa presente di aver detto al marito che lei si trovava lì perché lui le aveva chiesto di realizzare un murale per la sua azienda. Inoltre, Kemal coglie la palla al balzo per chiederle di mantenere le distanze per un po' di tempo: è meglio per tutti, se smettono di vedersi. In questo modo, potranno provare a non complicare ulteriormente la situazione...

Zeynep esce con Ozan, nelle Anticipazioni di Endless Love del 28 marzo 2024

Emir sta portando avanti il suo diabolico piano. L'obiettivo dell'imprenditore è riuscire ad avere in pugno l'acerrimo nemico, ed è per tale ragione che, anzitutto, fa una proposta di lavoro a Tarik: vorrebbe che lavorasse come suo barbiere personale. Il fratello maggiore di Kemal è interessato all'offerta. Inoltre, Emir stipula un contratto con Zeynep. Quest'ultima, intanto, dopo aver messaggiato con Ozan, giunge ad una conclusione: vuole uscire con lui. Zeynep glielo fa sapere mandandogli un sms proprio mentre è insieme a Salih, che invece sta pensando di ufficializzare la loro relazione quanto prima...

Endless Love va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10.