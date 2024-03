Endless Love Anticipazioni 27 marzo 2024: Zeynep corteggiata. Ecco chi si è invaghito di lei...

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Endless Love in onda il 27 marzo 2024 su Canale 5 rivelano che Zeynep riceve un messaggio da un ammiratore...

Grazie alle anticipazioni della nuova soap opera turca di Canale 5, Endless Love, scopriamo che, nella puntata in onda il 27 marzo 2024, alle 14:10, Ozan ottiene il numero di telefono di Zeynep ed inizia a flirtare con lei. Dopodiché, Emir ripensa a quando, cinque anni prima, tese una trappola all'amico. L'imprenditore ha chiesto ad una donna di proporre ad Ozan - che era ubriaco - un gioco con una pistola - apparentemente - scarica; lui ha sparato, divenendo un omicida. Ora Emir sta mostrando ai suoceri il video dell'assassinio: vuole che gli rivelino come conobbero Kemal. Onder e Vildan crollano...

Endless Love Anticipazioni: Ozan corteggia Zeynep!

Da tempo ormai Zeynep frequenta Salih, anche se non sembra né troppo contenta né troppo sicura. In effetti, mentre lui è impaziente di ufficializzare la loro relazione, e di cominciare a farlo informando Kemal, lei è di tutt'altro avviso. Secondo Zeynep non c'è alcuna fretta, ed è meglio che aspettino ancora un altro po' prima di uscire allo scoperto. Tuttavia, Salih potrebbe restare "con un pugno di mosche". La giovane riceve un messaggio sul telefono, ed è da parte di Ozan. Quest'ultimo è riuscito ad entrare in possesso del suo numero, ed ora le ha scritto per cominciare a flirtare...

Endless Love Anticipazioni: Emir ripensa al suo piano...

Emir sta ripensando a tutto ciò che ha fatto per costringere Nihan a sposarlo. Dato che quest'ultima non voleva saperne di lui, Emir non ha avuto altra scelta: doveva escogitare un piano per forzarla. Così, l'imprenditore ha chiesto ad una donna di proporre ad Ozan di giocare con una pistola, che sarebbe dovuta essere scarica; tuttavia, quando lui, ubriaco, ha accettato ed ha sparato, lei è morta. Ozan è divenuto suo malgrado un assassino, mentre Nihan è diventata ricattabile.

Emir ricatta Onder e Vildan, nelle Anticipazioni di Endless Love del 27 marzo 2024

Emir, cinque anni fa, ha messo l'amata davanti ad una scelta: se non avesse accettato di sposarlo, allora avrebbe denunciato suo fratello per omicidio. Nihan, con il cuore a pezzi, ha scelto di salvare Ozan dalla prigione, e quindi è convolata a nozze con una persona che non ha mai amato né stimato. A distanza di tempo, però, Emir continua a sfruttare questa informazione per ottenere ciò che desidera. Il ragazzo mostra ad Onder e Vildan il filmato dell'assassinio commesso dal loro figlio per spronarli a confessargli in che circostanze avevano conosciuto Kemal in passato. I suoceri, timorosi, crollano.

