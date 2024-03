Endless Love Anticipazioni 26 marzo 2024: Emir becca Nihan con Kemal!

Anticipazioni TV

Grazie alle anticipazioni della nuova soap opera turca di Canale 5, Endless Love, scopriamo che, nella puntata in onda il 26 marzo 2024, alle 14:10, Onder si scusa con Kemal per l'atteggiamento di Vildan quando era fidanzato con Nihan. Inoltre, gli consiglia velatamente di non avvicinarsi più a lei. Dopodiché, l'ingegnere viene raggiunto da Nihan, la quale vuole donargli la sua valigetta dei ricordi e dirgli di farne ciò che più desidera, se davvero l'ha scordata. In un secondo momento, sopraggiunge Emir. Kemal gli spiega che Nihan si era recata lì perché le aveva chiesto di dipingere dei murales in azienda. L'imprenditore, invece, gli dice che rispetterà il suo "codice etico" nel loro affare: gli lascerà carta bianca...

Endless Love Anticipazioni: Onder si scusa con Kemal...

Nihan aveva detto a Kemal che suo padre, Onder, è molto diverso da sua madre, Vildan. L'uomo, a differenza della moglie, è più comprensivo ed umile. Ed ora, il giovane sta per scoprirlo da sé. Onder prende Kemal da parte e gli dice che vorrebbe chiedergli scusa per il trattamento che Vildan gli riservò cinque anni fa, quando lui era ancora fidanzato con la loro figlia. Dopodiché, l'uomo aggiunge un velato consiglio. Onder suggerisce a mezza bocca a Kemal di stare alla larga da Nihan, poiché altrimenti le conseguenze sarebbero pesanti per tutti...

Endless Love Anticipazioni: Nihan consegna una scatola a Kemal...

La pittrice si sta dirigendo verso lo studio dell'amato. Nihan ha qualcosa d'importante da dargli, ossia una scatola dei ricordi. All'interno del contenitore ci sono tutti quegli oggetti che lei ha conservato nel tempo per sentirlo più vicino in questi lunghi cinque anni che hanno trascorso separati. Nihan gli consegna la scatola e poi lo invita a farne ciò che più desidera: se è vero che l'ha dimenticata, allora non avrà alcun problema a disfarsene. Che cosa deciderà di farci Kemal?

Kemal mente ad Emir, nelle Anticipazioni di Endless Love del 26 marzo 2024

Dopo aver ricevuto l'inattesa visita dell'amata, l'ingegnere ne riceve un'altra altrettanto inaspettata, ossia quella di Emir. Quando lo vede, Kemal si affretta a giustificare la presenza di Nihan nel suo studio. Il giovane s'inventa di aver chiesto a quest'ultima di dipingere dei murales all'interno della sua azienda; ma, aggiunge, Nihan ha gentilmente rifiutato l'offerta. L'imprenditore, però, lo aveva raggiunto per affrontare un'altra questione insieme. Emir, che sta investigando più accuratamente su Kemal, gli fa sapere che d'ora in avanti rispetteranno il suo "codice etico": gli lascerà carta bianca. Il fratello di Tarik e Zeynep è sorpreso.

Endless Love va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10.