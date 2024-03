Endless Love Anticipazioni 30 marzo 2024: Asu manda Nihan su tutte le furie!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni delle Puntate di Endless Love in onda il 30 marzo 2024 su Canale 5 rivelano che Nihan è gelosissima!

Grazie alle anticipazioni della nuova soap opera turca di Canale 5, Endless Love, scopriamo che, nelle puntate in onda il 30 marzo 2024, alle 14:30, Nihan ha cominciato a lavorare al murale per lo studio di Kemal ed Asu. Le due, però, entrano in competizione. La donna fa credere alla pittrice di essere la nuova fiamma dell'ingegnere, con l'appoggio di Kemal stesso. Successivamente, quest'ultimo si reca da Emir. Con uno stratagemma, Tufan gli mostra che l'imprenditore si sta facendo tagliare i capelli da Tarik. Intanto, Zeynep esce con Ozan. Più tardi, Ozan fa una confessione ad Emir: si sta innamorando di una ragazza, ma sa che, a causa della sua malattia, tra loro non ci sarà mai niente. Infatti, ad esempio, la giovane gli ha chiesto di andarla a prendere in automobile, però lui non può guidare. L'imprenditore, d'altro canto, lo incoraggia e gli consegna le chiavi del suo veicolo. Nel frattempo, dopo aver presentato Asu alla famiglia, Kemal ha un duro scontro con Tarik: ha scoperto che è il barbiere personale di Emir e non gli sta per niente bene. Per finire, Zeynep va all'incontro organizzato da Fatih e scopre che la persona che l'aiuterà nella sua carriera artistica altri non è che il marito di Nihan...

Endless Love Anticipazioni: Nihan s'ingelosisce di Asu!

Benché Emir le abbia detto di non essere d'accordo con la sua scelta, e benché Kemal abbia tentato di mandarla via, Nihan, alla fine, ha deciso di cominciare a lavorare al murale per l'azienda dell'amato. Tuttavia, la pittrice sta per scontrarsi con una dura "realtà". Iniziano i lavori, e parallelamente inizia la rivalità tra Nihan ed Asu. Quest'ultima, per farla indispettire ancora di più, ma anche per rimetterla al suo posto, le fa sapere di essere la nuova fiamma di Kemal. Persino lui sostiene questa teoria. Neanche a dirlo, la giovane va su tutte le furie, gelosa come non mai!

Endless Love Anticipazioni: Kemal sotto shock!

Kemal si sta recando dall'acerrimo nemico. Una volta giunto nel suo studio, con uno stratagemma, Tufan riesce a mostrare all'ingegnere che Emir al momento non può riceverlo perché impegnato a farsi i capelli. Il suo intento, infatti, è far vedere a Kemal che l'imprenditore ha un nuovo barbiere personale, e che si tratta proprio di suo fratello Tarik. Il giovane è sotto shock.

Kemal affronta Tarik, nelle Anticipazioni di Endless Love del 30 marzo 2024

Dopo averci messaggiato a lungo, Zeynep ha accettato di uscire con Ozan per un aperitivo. I due si sono visti, ed ora quest'ultimo sta facendo una confessione ad Emir: è certo che si sta innamorando di una ragazza. D'altra parte, è altrettanto certo di non poter approfondire la conoscenza a causa della sua malattia che, ad esempio, gli impedisce persino di guidare. L'amico, allora, gli offre le chiavi della sua automobile e lo sprona ad andare a prendere la sua bella. In un secondo momento, Kemal presenta Asu alla famiglia, e poi si scontra con Tarik: come ha potuto accettare di diventare il barbiere personale di Emir? Intanto, Zeynep si presenta all'incontro organizzato da Faith e viene a sapere che la persona che l'aiuterà nella sua carriera artistica è proprio lo spregevole marito di Nihan!

Endless Love va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10.