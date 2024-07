Endless Love Anticipazioni 23 luglio 2024: Banu accetta la proposta di Tarik... ma c'è lo zampino di Emir!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Endless Love in onda il 23 luglio 2024 su Canale 5 rivelano che Banu dice di sì a Tarik, seppur controvoglia: deve farlo per forza, Emir l'ha costretta!

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Endless Love, scopriamo che, nella puntata in onda il 23 luglio 2024, alle 14:10, Tarik, dopo essere stato già rifiutato da Banu, torna a farle la proposta di matrimonio. Stavolta, visto che Emir la sta ricattando, accetta seppur controvoglia. Intanto, Asu chiede a suo zio di porre fine alla "guerra" e di consegnarle le prove contro Emir di cui è in possesso affinché possano arrivare nelle mani di Kemal. In questo modo, finalmente l'imprenditore finirà dietro le sbarre. Hakki si rifiuta, ma Asu insiste e si avvale anche dell'aiuto di Tufan...

Endless Love Anticipazioni: Fehime contro Banu!

Tarik, follemente innamorato di Banu, ha raggiunto la casa dei suoi genitori per dare loro questa bella notizia. Tuttavia, inaspettatamente, il giovane si è ritrovato davanti ad un muro. Fehime ed Huseyin gli hanno fatto sapere che non avrebbero mai e poi mai accettato la sua fidanzata come futura nuora, poiché consci del fatto che Banu sia l'ex amante di un uomo sposato, che, come se non bastasse, è Emir.

Endless Love Anticipazioni: Banu, costretta da Emir, accetta la proposta di Tarik!

Tarik sa bene di non avere la benedizione né della madre né del padre; benché tenga in alta considerazione la loro opinione, il suo amore per Banu è più forte. Pertanto, le fa la proposta di matrimonio, che però lei rifiuta. Il ragazzo non si dà per vinto, quindi, nonostante il suo rifiuto, le fa una nuova proposta. A questo punto, la giovane accetta, seppur evidentemente controvoglia. Infatti, Banu è giù di morale perché si è vista costretta a dargli una risposta affermativa: è stato Emir ad ordinarle di farlo...

Asu fa una richiesta ad Hakki, nelle Anticipazioni di Endless Love del 23 luglio 2024

Kemal ha chiesto a Tufan di fornirgli tutte le prove di cui è in possesso contro Emir per inchiodarlo una volta per tutte. Il biondo gli ha rifilato una risposta negativa, ma poi è andato a parlarne con Asu. Quest'ultima, convinta che l'idea dell'ingegnere non sia affatto male, ora ne sta discutendo con Hakki. Asu chiede allo "zio" di far arrivare nelle mani del Soydere la famosa chiavetta usb in cui sono contenuti i filmati della notte dell'omicidio di Linda. In questo modo, finalmente il suo spregevole fratello finirà dietro le sbarre, quindi la loro "guerra" cesserà. Hakki, tuttavia, si rifiuta. La "nipote" insiste...

