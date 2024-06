Endless Love Anticipazioni 22 giugno 2024: Emir trova il nascondiglio di Kemal e Nihan! Ecco come reagisce...

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni degli Episodi di Endless Love in onda il 22 giugno 2024 su Canale 5: Emir stana Kemal e Nihan e minaccia quest'ultima...

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Endless Love sono piene di colpi di scena. Negli episodi in onda il 22 giugno 2024, alle 14:30, rincasato dopo aver fatto spesa, Kemal trova Nihan cambiata: è spaventata e triste. Lui non sa che in sua assenza Emir ha trovato il loro nascondiglio ed ha minacciato la moglie di ucciderlo. La Sezin, per salvare il Soydere, ha deciso di tornare per sempre con il marito, in cambio, però, gli ha chiesto un altro giorno da trascorrere con l'ingegnere: ne avrà bisogno per convincerlo a rinunciare al loro piano di fuga. D'altra parte, la pittrice vuole godersi questo giorno al massimo. Il suo umore altalenante, tuttavia, insospettisce Kemal. Intanto, Asu si presenta a casa di Nursen; quando quest'ultima scopre che lei è la figlia di Mujgan, l'accoglie a braccia aperte. Parlando, Asu scopre che Nursen aveva scritto molte lettere a sua madre, senza ottenere mai una risposta. Più tardi, fa delle domande in merito ad Hakki, che si mostra evasivo. In un secondo momento, Onder sta provando ad aiutare Leyla a riappropriarsi di casa sua, così chiede a Galip d'incontrarsi. Nel frattempo, Asu trova una vecchia lettera in cui Nursen chiedeva ad Hakki di aiutarla a ritrovare il figlio. Kemal, nel mentre, teme di non rivedere più Nihan, che continua ad essere inquieta; la trova, si riabbracciano e trascorrono una romantica notte insieme. Al risveglio, il giovane trova una lettera dell'amata che lo informa di aver deciso di tornare a casa, spiegando di non essere pronta ad abbandonare la sua famiglia e che non vuole trascorrere una vita in fuga da Emir. Il Soydere, però, è convinto che quest'ultimo stia minacciando la Sezin...

Endless Love Anticipazioni: Emir stana Kemal e Nihan!

Kemal era uscito per fare la spesa, ed ora s'imbatte in una Nihan del tutto diversa rispetto a quella che aveva lasciato. La giovane appare giù di morale, ma soprattutto sembra terrorizzata. Infatti, l'ingegnere non lo sa, però in sua assenza la Sezin è stata raggiunta da Emir, il quale ha trovato il loro nascondiglio grazie a Zeynep, e l'ha minacciata: se non fosse tornata a casa, avrebbe ucciso il Soydere. La pittrice si è vista costretta ad acconsentire, ma gli ha chiesto in cambio un ultimo giorno insieme all'amato, necessario per fargli capire che sarebbe stato meglio rinunciare alla loro fuga. D'altra parte, Nihan sta provando a godersi a pieno questa giornata, quindi si sforza di essere allegra. I suoi continui sbalzi d'umore non fanno altro che insospettire Kemal...

Endless Love Anticipazioni: Asu parla con Nursen...

Asu si presenta alla porta di Nursen, che quando si accorge di avere davanti la figlia di Mujgan, l'abbraccia amorevolmente. Le due chiacchierano dei tempi passati, e la donna le rivela che scrisse numerose lettere a sua madre, però non ricevette mai risposta. Allora, la ragazza interroga Hakki sulla questione; lui le risponde in modo evasivo. In seguito, Asu trova una lettera di Nursen in cui chiedeva ad Hakki di aiutarla a rintracciare il figlio, e così scopre che lo zio le ha mentito. Onder, invece, determinato a dare una mano a Leyla a riappropriarsi della sua villa, chiede a Galip d'incontrarsi. Come andrà a finire tra i due uomini?

Nihan lascia Kemal, nelle Anticipazioni di Endless Love del 22 giugno 2024

Kemal vive attimi di puro panico. L'ingegnere non trova più Nihan, dunque ha il timore che se ne sia andata e che non la rivedrà più. In verità, la ritrova poco dopo e, mentre inizia a piovere, la stringe forte a sé. Trascorrono insieme una romantica nottata, ma il Soydere avrà un brutto risveglio. Quest'ultimo, al posto dell'amata, trova una lettera. La Sezin ha messo nero su bianco un'amara confessione: non se l'è più sentita di fuggire, poiché le sarebbe dispiaciuto abbandonare la sua famiglia in un momento tanto complicato e poiché avrebbe dovuto trascorrere una vita in fuga dal marito. Per queste ragioni, ha deciso di tornare a casa sua. Kemal è sconcertato, però è convinto che ci sia lo zampino di Emir...

Endless Love va in onda su Canale 5 dal lunedì alla domenica alle 14:10.