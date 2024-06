Endless Love Anticipazioni 17 giugno 2024: Ozan pronto a costituirsi!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Endless Love in onda il 17 giugno 2024 su Canale 5 rivelano che Ozan, per il bene di Nihan, ha deciso che andrà alla polizia per costituirsi...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Endless Love, scopriamo che, nella puntata in onda il 17 giugno 2024, alle 14:10, parlando al telefono con Nihan, Ozan le assicura che si costituirà per permetterle di sfuggire alle grinfie di Emir e vivere finalmente una vita felice insieme a Kemal. Il giovane, però, è titubante; Zeynep lo convince a restare fermo nella sua decisione. Intanto, l'imprenditore legge un messaggio sul telefono di Leyla e scopre che la moglie ed il suo "amante" s'imbarcheranno su una nave, e la individua grazie a Tufan. La sorella di Vildan, invece, si sta recando da Huseyin e Fehime. Leyla vuole confidare loro che il matrimonio tra la Sezin ed Emir è soltanto di facciata, e che lei sta per divorziare...

Endless Love Anticipazioni: Ozan si costituisce...

Ozan ha realmente temuto di dover dire addio per sempre a Nihan. Quest'ultima, pur di sfuggire ad Emir, il quale la stava obbligando avere un rapporto sessuale, si è gettata dal balcone; così, la Sezin è stata ricoverata d'urgenza in ospedale in condizioni gravissime. Per fortuna, però, è sopravvissuta. Dopo questo grande spavento, il giovane ha deciso di prendere in mano la situazione. Pur di liberare la sorella da Emir, Ozan si dice pronto a costituirsi: in questo modo, il cognato non avrà più niente in mano per tenerla in pugno.

Endless Love Anticipazioni: Emir legge un messaggio sul telefono di Leyla...

Nihan riceve una chiamata dal fratello, che le assicura che si andrà a costituire per l'omicidio commesso cinque anni prima. In questo modo lei sarà finalmente libera di ricostruirsi una vita insieme a Kemal. Poco dopo, tuttavia, ha un ripensamento. Zeynep lo convince a restare fermo nella sua decisione. Nel mentre, lo spietato imprenditore legge un messaggio sul telefono di Leyla, e così scopre che la moglie ed il suo "amante" s'imbarcheranno su una nave per fuggire all'estero. Emir incarica Tufan di rintracciarla immediatamente...

Leyla parla con Fehime e Huseyin, nelle Anticipazioni di Endless Love del 17 giugno 2024

La sorella di Vildan si è appena recata a casa di Fehime ed Huseyin, fortemente desiderosa di spiegare ad entrambe com'è che stiano realmente le cose. Leyla ci tiene a far sapere ai genitori del Soydere che lui e la Sezin si amano davvero, e che quello tra quest'ultima e suo marito è soltanto un matrimonio di facciata: Nihan fu costretta a sposare Emir. Infatti, la donna precisa che a breve la nipote divorzierà dallo spregevole consorte, determinata a costruirsi un futuro insieme a Kemal, l'unica persona che abbiamo mai amato in vita sua...

Endless Love va in onda su Canale 5 dal lunedì alla domenica alle 14:10.