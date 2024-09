Beautiful, Anticipazioni Puntate del 21 settembre 2024: Steffy affila le armi contro Hope. Per lei Thomas è Off Limits!

Anticipazioni TV

Nelle puntate di Beautiful in onda su Canale5 il 21 settembre 2024, Steffy affronterà sia Thomas che Hope dopo averli sorpresi a farsi gli occhi dolci. Per la Forrester arriverà il momento di mettere le cose in chiaro con entrambi... ma soprattutto con la Logan. Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame degli episodi della Soap.

Nelle puntate di Beautiful in onda su Canale5 il 21 settembre 2024, alle ore 13.50, Hope continuerà ad avere un’attrazione per Thomas e purtroppo per lei Steffy se ne renderà conto. Le Anticipazioni degli episodi della Soap ci rivelano che la Forrester osserverà, non vista, un momento di vicinanza tra suo fratello e la Logan. La ragazza, preoccupata che il suo fratellone soffra ancora e che sia travolto di nuovo dalle sue ossessioni, deciderà di affrontare prima lui e poi di affilare le armi contro Hope. La figlia di Ridge si confronterà duramente con la sua sorellastra e le intimerà di stare lontano dallo stilista, per non alimentare false illusioni in lui. La rampolla di Brooke tenterà di giustificarsi ma stavolta la direttrice della Forrester non si lascerà abbindolare e picchierà duro: per Hope Logan, Thomas Forrester è off limits!

Beautiful Anticipazioni: Hope sempre più ossessionata da Thomas

Hope e Thomas sono sempre più vicini. È ormai chiaro che la Logan provi un’attrazione inaspettata e travolgente per il figlio di Ridge e che questo stia diventando un grande problema per lei ma anche per la sua famiglia. Il Forrester non sembra essersi accorto di quello che sta succedendo intorno a lui e pensa solo a impegnarsi per meritare la fiducia della madre di suo figlio. La Logan rischia di perdere il controllo ma a rimetterla al suo posto ci penserà Steffy, decisa a non lasciare che suo fratello venga di nuovo travolto dagli eventi. Intanto, a Il Giardino, Liam e Wyatt ceneranno di nuovo insieme e lo Spencer senior ribadirà al fratellino di avere ancora paura della vicinanza tra sua moglie e il suo ex cognato.

Anticipazioni Beautiful: Steffy mantiene la promessa fatta a Liam

Le paure di Liam si stanno rivelando sempre più fondate ma Steffy penserà a rimettere le cose in ordine, esattamente come ha promesso. La Forrester ha giurato al suo ex marito di intervenire qualora avesse visto qualcosa di strano e in effetti è quello che succederà. La ragazza si troverà a osservare, senza essere vista, un momento di vicinanza tra Hope e Thomas e capirà che la sua sorellastra prova qualcosa di molto forte per il suo stilista. La Forrester penserà di affrontare i due e prima si recherà dal fratello, a cui chiederà spiegazioni.

Thomas le ribadirà di non aver pensieri impuri in mente e di voler solo dimostrare il suo talento e il suo cambiamento e le assicurerà di non pensare alla sua collega se non per questioni di lavoro.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Steffy mette Hope con le spalle al muro

Avuto la conferma da Thomas che lui non è interessato a Hope o meglio che lui vuole dimostrare di essere cambiato e di pensare al bene della sua famiglia, in primis di suo figlio, Steffy si dirigerà da Hope. La ragazza affronterà immediatamente l’argomento principale, senza girarci intorno e dirà alla sorellastra di aver compreso che lei prova una forte attrazione nei confronti di suo fratello e che questo è molto sbagliato. E non solo perché lei è sposata con Liam ma anche perché Thomas, per anni, è stato ossessionato da lei e per uscire dal terribile loop in cui era finito, ha impiegato anni, ha sofferto e fatto soffrire la sua famiglia. Visto quanto successo in passato si augurerà che nulla possa influire sulla pace che si è finalmente ricreata. Insomma Steffy farà comprendere a Hope che Thomas è per lei off limits e le intimerà di tenersi lontana da lui, smettendola di fare gli occhi dolci. La figlia di Brooke tenterà di giustificarsi ma si sentirà colpita e affondata, non riuscendo a ribattere con vigore alle accuse, purtroppo stavolta fondate, della sua antica rivale. Uno a zero per Steffy, Hope dovrà correre velocemente ai ripari!

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle 13.45 mentre la domenica alle ore 14.00 circa.