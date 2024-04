Endless Love Anticipazioni 18 aprile 2024: Kemal rischia di finire in carcere!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Endless Love in onda il 18 aprile 2024 su Canale 5 rivelano che Kemal potrebbe finire dietro le sbarre!

Grazie alle anticipazioni della nuova soap opera turca di Canale 5, Endless Love, scopriamo che, nella puntata in onda il 18 aprile 2024, alle 14:10, Nihan ha il forte sospetto che sia stato Emir a spingere Ozan a dare fuoco alla barca di Salih, e ne parla con Kemal. In un secondo momento, quest'ultimo firma dei documenti preparati dalla società di consulenza di Rashid, ma in seguito viene a sapere che in verità questa società non esiste; pertanto, rischia di finire dietro le sbarre per aver firmato dei documenti illegali. Convinto che ci sia lo zampino del rivale, Kemal, con l'aiuto di Salih, va a prendere di petto Rashid per estorcergli una confessione: pretende di sapere come lui ed Emir lo abbiano incastrato. Intanto, Banu affronta la pittrice: vuole che lasci il marito, così che possa finalmente stare con lei...

Endless Love Anticipazioni: Nihan ha un forte sospetto...

Emir è venuto a sapere che Ozan ha dato fuoco alla barca di Salih, e di primo acchito lo ha rimproverato; in seguito, invece, si è congratulato: anche se ha compiuto una scelleratezza, ha dimostrato di avere il coraggio di fare qualsiasi cosa pur di raggiungere un obiettivo, dunque era comunque meritevole della sua stima. La pittrice, intanto, li ha visti confabulare, ed ha cominciato a preoccuparsi, temendo che il marito stesse manipolando il fratello. Allora Nihan è andata a parlare con Ozan, che faceva di tutto per nascondere una brutta bruciatura sulla mano. Quando, in un secondo momento, l'artista si è imbattuta nel migliore amico di Kemal ed è stata messa al corrente dell'incendio, ha capito che l'autore del rogo fosse il gemello. Certa che Ozan sia stato spinto ad appiccare il fuoco da Emir, Nihan affronta l'argomento con l'ingegnere...

Endless Love Anticipazioni: Kemal rischia il carcere!

Kemal sta per vivere una brutta esperienza. Il giovane è chiamato a firmare dei documenti preparati dalla società di consulenza di Rashid, e, senza perdere tempo, si è affrettato a sbrigare questa incombenza. Tuttavia, poco dopo è venuto a sapere qualcosa che lo ha lasciato di stucco. A quanto pare, la società in questione non esiste e non è mai esistita; pertanto, Kemal adesso rischia grosso: potrebbe finire dietro le sbarre per aver firmato dei documenti illegali. Convinto che ci sia lo zampino dell'acerrimo nemico, il secondogenito di Huseyin si prepara ad agire. Kemal, con l'aiuto di Salih, affronta Rashid per estorcergli la verità: pretende di sapere come lui ed Emir lo abbiano incastrato...

Benu affronta Nihan, nelle Anticipazioni di Endless Love del 18 aprile 2024

Banu ha un unico obiettivo: prendere il posto di Nihan nella vita dell'amato. La ragazza, infatti, non ha la minima intenzione di accontentarsi di essere per sempre rilegata al ruolo di amante, vuole di più; ed è proprio per questo motivo che quando ha scoperto di aspettare un figlio da Emir ne è rimasta entusiasta, certa che questa gravidanza sarebbe stata il mezzo per raggiungere il suo scopo. In realtà, l'imprenditore è arrivato persino a minacciarla per spingerla ad abortire. Furiosa, adesso che Banu incontra la rivale in amore, l'affronta a brutto muso; senza farsi troppi scrupoli, chiede a Nihan di farsi da parte una volta per tutte, lasciando finalmente Emir libero di rifarsi una vita, ovviamente con lei...

Endless Love va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10.