Endless Love Anticipazioni 20 aprile 2024: Zeynep si lascia corteggiare da Emir!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni delle Puntate di Endless Love in onda il 20 aprile 2024 su Canale 5 rivelano che Nihan fa una confessione a Kemal, mentre Zeynep accetta di uscire con Emir...

Grazie alle anticipazioni della nuova soap opera turca di Canale 5, Endless Love, scopriamo che, nelle puntate in onda il 20 aprile 2024, alle 14:30, Kemal costringe Nihan a confessare. Quest'ultima, con le spalle al muro, ammette di aver sposato Emir soltanto per proteggere Ozan. Aggiunge però di non poter rivelare altro. Sollevato e al contempo preoccupato, l'ingegnere contatta Salih e Leyla perché bisognoso di parlarne con qualcuno. In un secondo momento, Nihan e Banu s'incontrano, dato che entrambe hanno ricevuto gli scatti della sera dell'assassinio di cui Ozan è stato accusato. Dopodiché, la pittrice affronta l'argomento con Onder, che le confida che lui e Vildan sapevano già che quella fatidica notte c'era un'altra ragazza. Nel frattempo, Emir sta sussurrando all'orecchio del cognato che Kemal è tornato ad Istanbul per vendicarsi di Nihan, e che anche loro famigliari ne pagheranno le conseguenze. Allora, Ozan affronta a brutto muso la sorella, accusandola di mettere tutti in pericolo per la sua vicinanza con l'ex. Per finire, a Casa Soydere c'è aria di festa: si è venuto a sapere che Zeynep vuole fidanzarsi con Salih. Tuttavia, nessuno sa che lei ha accettato l'invito dello spietato imprenditore. Emir, che vuole conquistarla, la porterà in elicottero a vedere fuori città il concerto del suo cantante preferito...

Endless Love Anticipazioni: Nihan spiazza Kemal!

Kemal, certo che Nihan non gli abbia mentito, vuole andare fino in fondo a questa storia per vederci più chiaro. Il giovane prende l'amata in disparte e pretende delle spiegazioni. Con le spalle al muro, Nihan ammette di aver dovuto sposare Emir per proteggere Ozan, ma poi gli dice che non può aggiungere altro, anzi: se gli facesse delle domande in merito, si vedrebbe costretta a mentirgli. Sollevato e al contempo allarmato per ciò che ha appena sentito, Kemal contatta Salih e Leyla perché bisognoso di parlarne con qualcuno...

Endless Love Anticipazioni: Nihan sotto shock...

Nihan e Banu hanno già avuto un duro faccia a faccia, ed ora stanno per incontrarsi di nuovo, ma, stavolta, non per parlare di Emir. Entrambe, infatti, hanno ricevuto le fotografie della sera in cui è stato compiuto l'omicidio di cui Ozan è stato accusato. La pittrice, seriamente preoccupata per il fratello, corre da Onder per affrontare lo spinoso argomento con il padre. Onder, allora, le fa sapere che in verità sia lui che Vildan erano già a conoscenza del fatto che quella fatidica notte ci fosse anche un'altra ragazza... Nihan è sotto shock!

Zeynep esce con Emir, nelle Anticipazioni di Endless Love del 20 aprile 2024

Emir sta sussurrando all'orecchio di Ozan qualcosa che presto lo farà scattare. L'imprenditore dice al cognato di sapere con certezza che Kemal sia tornato appositamente per vendicarsi di Nihan, e che la sua furia cieca si abbatterà anche su tutti coloro i quali le sono più vicini. Ozan, allarmato, prende di petto la sorella, accusandola di mettere tutti in pericolo per la sua vicinanza con l'ex. Intanto, a Casa Soydere c'è aria di festa: sono tutti felici perché hanno saputo che Zeynep vuole fidanzarsi con Salih. D'altra parte, nessuno sa che lei ha accettato l'invito di Emir. Quest'ultimo si è messo in testa di conquistarla, tanto che, per fare colpo, le ha proposto di andare in elicottero al concerto del suo cantante preferito, che si esibirà fuori città; Zeynep non è riuscita a dirgli di no...

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Endless Love dal 15 al 20 aprile 2024.

Endless Love va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10.