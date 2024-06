Endless Love Anticipazioni Puntate dal 1° al 5 luglio 2024: Kemal e Nihan fianco a fianco, Emir ha un piano

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Puntate di Endless Love in onda dal 1° al 5 luglio 2024. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana.

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap opera turca Endless Love, in onda dal 1° al 5 luglio 2024 su Canale 5, dal lunedì al venerdì a partire dalle 14.10. Ricordiamo inoltre che questa settimana la soap non verrà trasmessa né venerdì in seconda serata né sabato e domenica. Ecco il Riassunto di ciò che succederà durante la settimana che viene.

Puntata in onda Lunedì 1° luglio 2024

Zeynep, grazie ad una telefonata tempestiva di Efsane, riesce a farsi trovare con la pistola di Kemal in mano, in modo che sia plausibile pensare che le sue visite ad Emir fossero un modo per recuperare l’arma del fratello. Kemal riceve la pistola da Zeynep e non è felice della sfrontatezza della sorella. Sebbene, infatti, l’abbia perdonata per la decisione di non costituirsi di Ozan, non vuole che si intrometta nella guerra tra lui e Emir. Angosciato per Nihan e non volendo vederla soffrire, Onder propone all’assemblea aziendale di realizzare un vecchio progetto per la costruzione di una scuola di Belle Arti dove sorge la centrale termoelettrica. L’uomo spera così di dare un nuovo stimolo alla figlia e permetterle di riavvicinarsi a Kemal. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Endless Love in onda il 1° luglio 2024.

Puntata in onda Martedì 2 luglio 2024

Emir decide di coinvolgere Nihan negli affari della Kozkuoglu Holding, chiedendole di dirigere un’iniziativa benefica che prevede la costruzione di una scuola nel terreno della centrale termoelettrica. Sapendo che anche Kemal è coinvolto in questo progetto, Nihan si mostra inizialmente scettica. È Emir a convincerla, facendole sapere che Kemal ha già consegnato le sue dimissioni e non ci sono rischi di dover lavorare fianco e fianco. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Endless Love in onda il 2 luglio 2024.

Puntata in onda Mercoledì 3 luglio 2024

Il signor Hakki ha convinto Kemal a non consegnare le sue dimissioni e così lui e Nihan si trovano a lavorare fianco a fianco. Kemal teme che Emir abbia riesumato questo vecchio progetto abbandonato da tempo per nascondere le sue azioni illegali, e dunque la situazione si complica immediatamente. Nel frattempo, assalita da sempre più dubbi, Nihan organizza una trappola per cogliere sul fatto Zeynep e suo marito. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Endless Love in onda il 3 luglio 2024.

Puntata in onda Giovedì 4 luglio 2024

Il progetto della scuola di belle arti entusiasma Nihan che si dedica con passione al nuovo lavoro, mentre l’occhio critico di Kemal e Leyla trova lacune pericolose al progetto a cui mancano le risorse economiche necessarie per venire realizzato. Improvvisamente Emir chiede alla moglie di lasciare il lavoro per quel giorno e seguirlo, avendo in mente un piano che possa distrarla dai dubbi sulla sua fedeltà. Emir vuole ricreare una scena che Nihan ha già vissuto con Kemal, così finge un guasto alla macchina e i due si ritrovano a mangiare un piatto di pasta in una romantica casetta in campagna. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Endless Love in onda il 4 luglio 2024.

Puntata in onda Venerdì 5 luglio 2024

Zeynep si trova tra due fuochi durante una giornata fuori casa con la madre e la suocera, che proprio non si sopportano e non fanno che litigare. Nel frattempo, Tufan si confida con la madre ritrovata: se da un lato vorrebbe vedere Asu felice, dall’altro non vuole vederla con un altro uomo perché la ama ancora. Tufan crede che l’unica soluzione sia quella di offrire alla sua amata la vendetta tanto desiderata. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Endless Love in onda il 5 luglio 2024.

Endless Love va in onda su Canale 5 dal lunedì alla domenica alle 14:10.