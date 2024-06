Endless Love Anticipazioni 1° luglio 2024: Zeynep inganna Kemal mentre Onder tenta di aiutare Nihan!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame della puntata di Endless Love, in onda su Canale5 il 1° luglio 2024. Nell’episodio della Soap vedremo che Zeynep si farà trovare con la pistola in mano da Kemal e convincerà il fratello di essere dalla sua parte. Onder invece cercherà di aiutare Nihan.

Nella puntata di Endless Love in onda il 1° luglio 2024, alle ore 14.10 su Canale5, continueranno gli inganni della scaltra Zeynep. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la sorella di Kemal, avvertita per tempo da Efsane, riuscirà a farsi trovare dal fratello con la sua pistola in mano, in modo che nessuno più dubiti di lei. Kemal non sarà per nulla contento di vederla con l’arma e la pregherà di non mettersi più in mezzo in faccende che riguardano solo lui e il suo acerrimo nemico Emir. Intanto Onder sarà sempre più preoccupato per Nihan, tornata al fianco del marito. L’imprenditore penserà di fare un regalo alla figlia e proporrà all’assemblea aziendale di realizzare un vecchio progetto per costruire una scuola di Belle Arti, dove ora sorge la centrale termoelettrica. L’uomo spera che così facendo, la sua bambina possa ritrovare la serenità e magari pure riavvicinarsi a Kemal. Ma il suo piano avrà successo?

Anticipazioni Endless Love: Zeynep alla riscossa

Nihan e Kemal hanno sorprendono Zeynep in camera di Emir. Sia la bella Soyder che il perfido Kozcuoğlu hanno mentito e la ragazza ha inventato la scusa di voler riprendere la pistola del fratello, rimasta in possesso del suo nemico. Nihan ha storto il naso e si è convinta che dietro a questa menzogna ci sia ben altro. Non le sono certo sfuggiti dei particolari che le hanno fatto pensare che la sua cognatina sia una traditrice e persino doppiogiochista. Ma mentre la nostra protagonista si riprometterà di stanare la sua parente, Zeynep dovrà trovare un escamotage per convincere suo fratello di non essere in combutta con Emir e di non aver voluto tramare alle sue spalle. E l’occasione propizia per ingannarlo si presenterà grazie a una telefonata, tempestiva e utilissima, di Efsane. La giovane partirà alla riscossa!

Endless Love Anticipazioni: Zeynep inganna Kemal

Grazie alla chiamata di Efsane, Zeynep riuscirà a riprendere la pistola di Kemal ma soprattutto a farsi trovare dal fratello con l’arma in mano. La ragazza si fingerà elettrizzata per aver aiutato il suo fratellone e aver recuperato la sua proprietà, rimasta tra le grinfie del suo nemico Emir e molto probabilmente presto usata contro di lui. Kemal non sarà molto contento di sapere che la sua sorellina abbia rischiato così grosso e la rimprovererà aspramente. I due avranno un chiarimento anche sulla storia di Ozan e Kemal rassicurerà Zeynep di non essere in collera con lei per aver convinto il compagno a fare dei lunghi passi indietro. Le chiederà però di smetterla di intervenire in faccende che non la riguardano e soprattutto di non mettersi in mezzo in questioni, molto pericolose, che riguardano lui e il suo nemico.

Trame e Anticipazioni Endless Love: Onder corre in aiuto di Nihan

Zeynep farà centro e convincerà Kemal di essere dalla sua parte e potrà tirare un sospiro di sollievo. Nihan, come abbiamo detto, non sarà invece per nulla convinta che la sua cognatina sia innocente e la terrà d’occhio. La ragazza dovrà però ancora fingere di essere legata al marito, affinché Kemal non sospetti di nulla e soprattutto non scopra che lei ha rinunciato alla fuga solo per salvargli la vita. Tutte queste menzogne la stanno distruggendo ed è chiaro che non sia molto felice. Onder sarà molto preoccupato per lei e cercherà di fare qualcosa per aiutarla. Si presenterà quindi all’assemblea dell’azienda per riproporre un vecchio progetto per una Scuola di Belle Arti, che potrebbe sorgere al posto dell’attuale centrale termoelettrica. Sua figlia non solo potrà dare una mano nei lavori ma potrebbe finalmente stare di nuovo accanto al suo amato Kemal e Onder spera, così facendo, che possa ritrovare il sorriso. Ma attenzione perché Nihan sbiancherà al solo pensiero di collaborare con il suo amato e mettersi così in grossi guai con Emir, con cui ha stretto un solenne patto.

Endless Love va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14:10.