Endless Love Anticipazioni 5 luglio 2024: Tufan non vuole rinunciare ad Asu!

Anticipazioni TV

Nella puntata di Endless Love in onda il 5 luglio 2024 su Canale5 vedremo che Tufan confiderà a sua madre di vivere un grande conflitto interiore e che è tutta "colpa" di Asu. Scopri le Anticipazioni e le Trame dell’episodio della Soap.

Le Anticipazioni di Endless Love ci rivelano che nella puntata della Soap, in onda su Canale5 alle ore 14.10 del 5 luglio 2024, Tufan non riuscirà a togliersi dalla testa Asu. Il ragazzo è profondamente innamorato della ragazza e se da un lato vorrebbe vederla finalmente felice, dall’altro non vorrebbe dirle addio e rinunciare a lei a causa di Kemal. Il ragazzo si confiderà con sua madre e spererà che una volta che la vendetta della donna si sarà finalmente realizzata, i suoi problemi possano finalmente finire. Intanto Vildan e Fehime non riescono ad andare d’accordo nonostante il bel momento che stanno per vivere, ovvero la nascita di un nipotino. Continueranno quindi a stuzzicarsi a vicenda, senza sosta.

Anticipazioni Endless Love: Tufan innamorato non corrisposto

Tufan ha spiazzato Asu con una confessione. Il ragazzo le ha rivelato di provare un forte sentimento per lei e di sperare che un giorno, non troppo lontano, lei provi lo stesso per lui. La giovane è però innamorata di Kemal e vuole a tutti i costi riuscire ad avvicinarsi al suo cuore, scalzando Nihan per sempre. Asu ha dalla sua parte Fehime, che più di una volta ha sottolineato quanto sarebbe contenta di avere come nuora la nipote di Hakki, che lei ritiene la persona giusta per il suo amato figlio. La donna ha una vera e propria antipatia per Nihan, che crede abbia fatto solo soffrire il suo secondogenito e non meriti altro che l’oblio.

Endless Love Anticipazioni: Tufan non rinuncia ad Asu

Asu non ha gradito la rivelazione di Tufan e gli ha ricordato di dover stare al suo posto. Ha soprattutto spinto il ragazzo ad accelerare le loro mosse e di prendersi finalmente la loro vendetta su Emir, che entrambi odiano a morte. Tufan dovrà resistere ancora un po’ e fingere di essere il collaboratore più fidato del perfido manager e lo dovrà fare per riuscire a ottenere una possibilità per conquistare il cuore dell’algida Alacahan. Il ragazzo confiderà alla madre di vivere un grande conflitto interiore. Sebbene desideri che la sua amata sia felice, non vorrebbe che lei la trovasse accanto a un altro uomo che non sia lui. Solo portando a termine i loro piani potrà risolvere i problemi che secondo lui gli impediscono di farsi avanti e rendersi un buon partito.

Trame e Anticipazioni Endless Love: Non c’è pace tra Vildan e Fehime

Zeynep è incinta e ha deciso di proseguire con la sua gravidanza. Vildan non l’ha ancora accettata in famiglia, almeno non del tutto ma soprattutto non riesce a farsi andare giù di imparentarsi con una donna come Fehime. Le due consuocere non riusciranno proprio ad andare d’accordo e continueranno a punzecchiarsi come non mai, anche se a unirle ora c’è un unico e comune obiettivo: quello di crescere un nipotino. Ozan dovrà di nuovo intervenire per spingere sua madre a essere più comprensiva e a mostrarsi felice di questo importante momento?

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Endless Love dal 1° al 5 luglio 2024.

Endless Love va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14:10.