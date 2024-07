Endless Love Anticipazioni 4 luglio 2024: Emir all'attacco. Sedurrà Nihan?

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame della puntata di Endless Love, in onda su Canale5 il 4 luglio 2024. Nell’episodio della Soap vedremo Emir convinto di sedurre Nihan ricreando una cena romantica che la ragazza ha vissuto con Kemal.

Nella puntata di Endless Love in onda il 4 luglio 2024, alle ore 14.10 su Canale5, Emir partirà alla carica con Nihan e farà di tutto per sedurla. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che il manager si presenterà a lavoro dalla moglie con la scusa di riportarla a casa. Mentre saranno in cammino verso la sua abitazione, il Kozcuoğlu fingerà un guasto alla macchina e farà in modo di cenare in una casetta in campagna con la consorte, ricreando una situazione romantica che lei aveva vissuto, tempo prima, con il Soydere. Kemal e Leyla osserveranno con attenzione le mosse di Emir e saranno più che mai consapevoli che ci sono delle lacune molto grosse nel progetto e sono convinti che non ci siano le risorse economiche sufficienti per realizzarlo.

Anticipazioni Endless Love: Nihan felice del nuovo progetto

Nihan è in affari con Emir e si sta occupando del progetto della costruzione di una scuola, sull’area della centrale termoelettrica. La ragazza sta piano piano superando le difficoltà di collaborare con Kemal, che ha deciso di ritirare le dimissioni e di tornare a occuparsi delle idee della Holding. I due giovani si sono ritrovati fianco a fianco, con un grande imbarazzo a farla da padrona tra loro. Nihan è determinata a non crollare e a tenere fede alla promessa fatta al marito, soprattutto perché così facendo salverà il suo amato. Kemal invece è deciso a scardinare le bugie che è sicuro che la giovane gli sta dicendo e a scoprire cosa ci sia veramente dietro al suo voltafaccia.

Endless Love Anticipazioni: Emir alla carica con Nihan

Avere Nihan come sua “socia” ha spinto Emir a illudersi ancora che sua moglie possa un giorno amarlo. A fargli fare questi assurdi sogni è pure il patto che hanno stretto e che ha fatto sì che la giovane Sezin fingesse di avere una forte sintonia con il suo consorte, in modo tale che Kemal si mettesse l’anima in pace e si facesse indietro. Il manager vorrà però di più e cercherà di sedurla. Organizzerà quindi una cena romantica per lei ma per farlo si servirà di un inganno. Si presenterà a lavoro con la scusa di riportarla a casa e mentre saranno per strada, fingerà che la sua macchina abbia avuto un guasto e che i due siano costretti a fermarsi in una casetta di campagna per mangiare. Una situazione che Nihan ha già vissuto, visto che tempo prima le era capitata la stessa cosa con Kemal. Insomma l’intento di Emir sarà quello di sedurre sua moglie ricreando per lei un momento di passione, condiviso con il suo vero amore ma il tentativo fallirà miseramente.

Trame e Anticipazioni Endless Love: Kemal e Leyla indagano sugli affari di Emir

Kemal ha sin da subito avuto il dubbio che il progetto che Nihan sta seguendo e al capo del quale Emir l’ha assegnata, nasconda dei loschi traffici. Il Soydere è convinto che il manager stia cercando di celare altri interessi dietro alla scuola d’arte e la cosa continuerà a impensierirlo quando lui e Leyla si renderanno conto di alcune lacune di questa iniziativa. I due sospetteranno poi che non ci siano le risorse economiche necessarie per realizzare tutto e la cosa non solo risulterà sospetta ma piuttosto preoccupante per tutte le persone coinvolte nella Holding. Riusciranno a smascherare Emir e a impedirgli di mettere nei guai qualcuno?

Endless Love va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14:10.