Endless Love Anticipazioni 3 luglio 2024: Nihan organizza una trappola per Zeynep!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame della puntata di Endless Love, in onda su Canale5 il 3 luglio 2024. Nell’episodio della Soap vedremo Nihan e Kemal costretti a collaborare al progetto della scuola d'arte. Intanto la Sezin organizzerà un piano per stanare Zeynep e smascherare le sue bugie.

Le Anticipazioni di Endless Love ci rivelano che nella puntata della Soap, in onda il 3 luglio 2024, alle ore 14.10 su Canale5, Kemal ritirerà le dimissioni e Nihan se lo ritroverà accanto. La ragazza si troverà in profondo imbarazzo con lui e non sarà facile simulare per lui disinteresse. La Sezin cercherà di distrarsi, impegnandosi a organizzare un piano per stanare Zeynep. Intanto l’architetto comincerà a sospettare che dietro al progetto della scuola di Belle Arti ci sia il doppiogioco di Emir. Il ragazzo sarà convinto che il suo nemico voglia solo nascondere le azioni illegali dell'azienda, riciclando denaro. Deciso a vederci chiaro, inizierà a indagare.

Anticipazioni Endless Love: Nihan in difficoltà, Kemal è tornato!

Nihan è entrata in affari con Emir ma solo dopo essersi assicurata che Kemal non lavorasse più al progetto per la scuola d’arte. Suo marito le aveva assicurato che il suo innamorato non avrebbe partecipato alla costruzione dell’edificio ma purtroppo i loro piani non andranno come previsto. Convinto dal signor Hakki, l’architetto ritirerà le sue dimissioni e si appresterà a dedicarsi all’ iniziativa della Holding. La pittrice e il suo amato si ritroveranno a collaborare fianco a fianco, con non pochi problemi, visto il patto che la giovane ha siglato con Emir, proprio per proteggere il suo vero amore. E le cose si complicheranno ulteriormente molto presto.

Endless Love Anticipazioni: Kemal indaga su Emir

Kemal si ritroverà a collaborare con Nihan e non sarà semplice. I due saranno osservati speciali e la ragazza di certo non potrà lasciarsi andare a nessun gesto d’amore o affetto verso l’architetto. Suo marito, se la vedesse, metterebbe in atto quanto le ha già promesso. L’architetto avrà però anche un altro dilemma che gli ronzerà in testa. Si convincerà che dietro al progetto della scuola di Belle Arti ci sia il tentativo di nascondere le azioni illegali della Holding e di voler riciclare denaro sporco. Non sarebbe certo la prima volta che Emir e la sua azienda mettono in atto queste azioni.

Trame e Anticipazioni Endless Love: Nihan pronta a incastrare Zeynep

Nihan ha trovato Zeynep nella camera di Emir per ben due volte. La ragazza non ha creduto a una parola delle spiegazioni della cognata e si è anzi convinta che stia nascondendo qualcosa e che possa essere l’amante di suo marito. Certa che ci sia qualcosa di losco dietro, organizzerà un piano per farla cadere in trappola, coglierla in fallo e fargliela pagare per aver ingannato sia lei che suo fratello Ozan. Stavolta ci vedrà chiaro nella faccenda e non si lascerà mai più prendere in giro né da lei né da nessun altro. Ma riuscirà a prenderla in castagna?

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Endless Love dal 1° al 5 luglio 2024.

Endless Love va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14:10.