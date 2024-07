Endless Love Anticipazioni 2 luglio 2024: Nihan in affari con Emir!

Anticipazioni TV

Nella puntata di Endless Love in onda il 2 luglio 2024 su Canale5 vedremo che Emir darà a Nihan il compito di gestire un'attività benefica per la sua Holdin. La ragazza penserà però di rinunciarvi, per paura di lavorare insieme a Kemal. Scopri le Anticipazioni e le Trame dell’episodio della Soap.

Nella puntata di Endless Love in onda il 2 luglio 2024, alle ore 14.10 su Canale5, Emir sarà d’accordo che Nihan comincerà a collaborare con lui e con la Kozkuoglu Holding. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che il perfido manager accetterà di buon grado che sua moglie sia a capo di un’iniziativa benefica, che prevede la costruzione di una scuola, sul terreno dove sorgeva prima la centrale elettrica. La ragazza sarà inizialmente molto scettica perché avrà paura che anche Kemal sia coinvolto in questa faccenda. Emir la rassicurerà che l’architetto non le starà tra i piedi perché ha consegnato le sue dimissioni e lei, certa di non far correre alcun pericolo al suo amato, accetterà ma…

Anticipazioni Endless Love: Onder ed Emir d’accordo per far lavorare Nihan

Onder ha tentato di aiutare Nihan e ha proposto all’assemblea di riprendere in mano un vecchio progetto per una scuola di Belle Arti. Il Sezin vuole che la figlia recuperi un po’ della sua serenità perduta e ha pure l’idea che possa riavvicinarsi a Kemal, il suo vero amore. Emir si dimostrerà d’accordo con suo suocero e sarà persino contento che sua moglie entri in affari con lui. Sarà un modo per passare più tempo insieme, per controllarla meglio e chissà magari per riuscire – finalmente – a costruire un rapporto solido, nutrito dagli stessi interessi finanziari e da progetti in comune, che potranno seguire passo passo, uno accanto all’altra.

Endless Love Anticipazioni: Emir mette Nihan a capo del progetto della scuola di Belle Arti

Emir metterà in atto l’idea di Onder e deciderà di coinvolgere attivamente Nihan negli affari della Kozkuoglu Holding. Il manager darà alla moglie il compito di dirigere un’iniziativa benefica, che prevede la costruzione di una scuola di Belle Arti sul terreno della centrale elettrica. Chi meglio della sua consorte artista, potrà avere la sensibilità di concentrarsi su un progetto così importante per la comunità? Emir avrà però uno scopo ben più subdolo dietro. Dando a Nihan questo lavoro la terrà sotto controllo e sarà completamente nelle sue mani. Nihan però non sembrerà voler accettare questo incarico.

Trame e Anticipazioni Endless Love: Nihan ha paura di collaborare con Kemanl

Nihan non sarà entusiasta del nuovo impiego. La ragazza avrà paura che possa essere coinvolto pure Kemal, che aveva partecipato all’ideazione della scuola di Belle Arti. La ragazza confesserà a Emir di non volersi trovare in difficoltà e di voler continuare la loro farsa, senza più problemi. Insomma la giovane dimostrerà di voler tenere fede al loro patto, tenendo al sicuro il suo amato. Suo marito si affretterà a rassicurarla che non ci saranno problemi. Kemal ha infatti dato le sue dimissioni poco tempo prima e non se lo ritroverà tra i piedi. Vista questa prospettiva, Nihan accetterà di lavorare alla Holding ma presto scoprirà di essersi messa nei pasticci, purtroppo come temeva.

Endless Love va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14:10.