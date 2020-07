Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni della Soap Daydreamer - Le Ali del Sogno. Nella Puntata del 14 luglio 2020 Nihat si lancia nel business delle kofke vegane mentre Can brucia di gelosia. Ecco cosa succederà nell'Episodio su Canale5.

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Daydreamer della puntata del 14 luglio 2020. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 14.45 su Canale5, Nihat è stanco della sua vita da casalingo e ha preso sul serio la faccenda del commercio delle kofke vegane. Insieme a Muzzafer e a Osman si impegnano in questo strano business e cercano un negozio dove potersi trasferire per la vendita. Intanto Sanem continua a credere che Levent sia Albatros e dopo un sopralluogo ai capannoni di Remide, viene coinvolta in una stramba cena e in un pericoloso dopocena...

Un nuovo lavoro per Nihat in questa puntata di Daydreamer del 14 luglio 2020

Con Mevkibe al comando del Leyla, Nihat si è trovato a fare il casalingo. Stanco di rimanere a casa senza fare nulla il papà di Sanem si è buttato a capofitto nel commercio delle kofke vegane, che Osman ha cominciato a preparare nella sua macelleria. Nihat vuole procedere a grandi passi e può contare sull'aiuto dello stesso Osman e di Muzo, entusiasti di questa nuova attività. Il signor Aydin ha però necessità di trovare un negozio per poter commercializzare i loro prodotti e pensa di utilizzare una parte della sua bottega. Finisce però per scatenare la furia di Mevkibe.

Anticipazioni Daydreamer: Can geloso di Sanem

La campagna pubblicitaria dei prodotti biologici di Levent comincia dal sopralluogo dei capannoni comprati da Remide. Can, Sanem, Levent e Polen sono tutti insieme sul posto e mentre il Divit e la Aydin sono a loro agio tra polvere e calcinacci, Polen e Levent sono completamente a disagio. Sanem continua a scrutare con curiosità il nuovo cliente della Fikri, convinta che possa essere lui il suo Albatros mentre Can ha un nuovo rivale. Il fotografo ha infatti capito che la sua collega crede erroneamente che il figlio di Remide sia il suo uomo del mistero e fa di tutto per distoglierla da questa opinione. Intanto alla Fikri, Deren dà il compito a Ceycey di occuparsi del catering vegano per lo shooting che si terrà il giorno successivo.

Daydreamer Anticipazioni: La cena della gelosia

Dopo il sopralluogo è tempo di andare a cena. Polen ha prenotato in un posto esclusivo e Levent viene invitato a unirsi al gruppo. Anche Sanem viene coinvolta nella serata, che si rivela molto presto ricca di gelosia. Can accortosi che Levent sta cercando di sedurre la Aydin, rode dalla gelosia e finisce a sua volta, per infastidire Polen con i suoi atteggiamenti. In un momento di distrazione cerca di persuadere la ragazza di non fidarsi del loro nuovo cliente e che lui, non può certo essere il suo Albatros. Sanem, infastidita, gli chiede di non intromettersi.

Daydreamer Anticipazioni e Trame del 14 luglio 2020: Polen scopre che Can è innamorato di Sanem

Dopo la cena movimentata, Sanem finge di farsi accompagnare a casa da Levent per scatenare la gelosia di Can e allontanarlo da lei. Can e Polen, visibilmente ubriaca, tornano a casa e il Divit – furioso per aver lasciato Sanem nelle braccia del suo rivale – lascia la bellissima fisica sul letto addormentata e esce per schiarirsi le idee. Polen si sveglia all'improvviso, sola e disperata. La ragazza chiama Sanem pregandola di aiutarla a trovare Can e la Aydin corre in suo aiuto, intuendo dove il fotografo possa essersi nascosto. Le Anticipazioni di Daydreamer ci rivelano che le due donne arriveranno alla capanna segreta di Can e che Polen scoprirà la verità sul suo fidanzato.

