Brave and Beautiful Anticipazioni dal 6 all'8 aprile 2022: Korhan scopre che Cahide gli ha mentito!

Scopriamo le Anticipazioni della soap turca, Brave and Beautiful, per le Puntate in onda dal 6 all'8 aprile 2022 su Canale 5. Vediamo dunque insieme cosa succederà, il Riassunto e le Trame delle Puntate di Brave and Beautiful, in onda dalle 16.45 alle 17.30.

Puntata in onda Mercoledì 6 aprile 2022

Tahsin chiede a Suhan di mantenere la sua promessa di divorziare da Cesur, ma lui non si presenta all'udienza. Cahide prepara un discorso per Korhan, e intanto Hulya si presenta a casa sua.

Puntata in onda Giovedì 7 aprile 2022

Hulya raggiunge inaspettatamente Cahide a casa sua e qui scopre che la donna non vuole più tenere il bambino. Hulya, forte delle prove schiaccianti in suo possesso, raggiunge Korhan subito dopo per dirgli tutto.

Puntata in onda Venerdì 8 aprile 2022

Cesur e Mihiriban cercano di convincere i cittadini di Korludag a comprare le azioni dell'azienda mentre Hulya mostra a Korhan le prove che Cahide gli ha mentito sulla gravidanza. La donna tenta di spiegare al marito come stanno le cose, ma soprattutto che ora è davvero incinta, ma l'uomo è troppo sconvolto e così la respinge.

Brave and Beautiful va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Canale5 alle 16.45.